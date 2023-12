Missa do Galo 2023 será transmitida ao vivo; confira

A Missa do Galo 2023, que é celebrada pelo Papa Francisco, na Basílica de São Pedro, no Vaticano, será transmitida ao vivo online gratuitamente. Quem preferir também poderá acompanhar, posteriormente, pela TV aberta.

Imagem internet/vermelho.org.br

A celebração está agendada para as 19h30 (horário local), ou seja, 15h30, no horário de Brasília. O canal do Youtube Vatican News – Português, que está disponível no canal do YouTube @VaticanNewsPT, que fará a transmissão ao vivo online gratuita.

Já na TV, na virada do dia 24 para o dia 25 de dezembro, a TV Cultura exibirá a Missa do Galo, celebrada pelo Papa Francisco, a partir de 0h45. Enquanto a TV Globo fará a transmissão a partir das 0h.

Agenda do Papa Francisco

Domingo, 24 de dezembro de 2023 – Missa do Galo 2023

SOLENIDADE DO NATAL DO SENHOR, na Capela Papal, na Basílica de São Pedro, 19h30 (horário local)

Segunda-feira, 25 de dezembro de 2023

Da Redação con Hora Brasil