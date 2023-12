Veja como se proteger nas compras de fim de ano das promoções fake e sites fraudulentos

Com o 13º salário e bônus sazonais aumentando o desejo de compras, os consumidores muitas vezes se encontram vulneráveis a golpes sem se certificar completamente da legitimidade das ofertas.

Foto: Reprodução Internet

De acordo com especialistas consultados pela reportagem, as fraudes durante o fim de ano não apresentam novidades drásticas em relação a outras datas de grande consumo, como a Black Friday.

Golpes comuns incluem sites falsos que imitam grandes varejistas, mensagens por SMS, WhatsApp ou e-mails com promoções "imperdíveis" e links maliciosos, downloads de aplicativos fraudulentos e perfis falsos em redes sociais que se passam por lojas legítimas. André Carneiro, diretor-geral da Sophos no Brasil, alerta para a crescente interceptação do carrinho de compras, um golpe em ascensão nesses períodos.

Nesse tipo de fraude, um malware é instalado no dispositivo do comprador por meio de e-mails e mensagens fraudulentas, permitindo ao criminoso interceptar a compra online e roubar os dados de pagamento, direcionando a entrega para o endereço do golpista.

Os golpes se adaptam ao calendário, oferecendo promoções relacionadas a presentes de Natal, eletrônicos, roupas e viagens. Matheus Manssur, da ClearSale, alerta para preços muito abaixo do mercado em produtos bastante procurados nesse período.

Dicas para Proteção:

Verifique por si mesmo: Ao receber ofertas por e-mail ou mensagem, não clique em links. Procure diretamente no site da loja pelos produtos oferecidos para confirmar a existência da promoção. Confira a URL: Compare o link enviado com o endereço oficial da loja para garantir a autenticidade da promoção. Compras seguras: Prefira sites com URLs iniciando em "https" em vez de "http", garantindo a segurança dos dados inseridos. Use cartão de crédito e cartões virtuais: Facilita o cancelamento em caso de fraude, ao contrário do débito ou PIX. Evite salvar dados: Nunca salve informações de cartões em sites, mesmo que sejam seguros, para evitar exposição a possíveis ciberataques. Ative notificações do banco: Mantenha-se informado sobre transações e bloqueie rapidamente atividades suspeitas.

Proteja-se neste fim de ano, verifique as ofertas e mantenha a segurança nas suas compras online.

Da Redação com Infomoney

