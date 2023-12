Petrobras reduz preço do diesel em R$ 0,30 nas refinarias

A Petrobras anunciou nesta terça-feira (26) que vai reduzir o preço do diesel nas refinarias em R$ 0,30 por litro, a partir desta quarta-feira (27). Com isso, o litro do diesel passará a custar R$ 3,48.

Foto: Ilustrativa/ Reprodução

A redução ocorre em meio à queda dos preços do petróleo no mercado internacional. O barril do Brent, referência global, fechou o dia de ontem a US$ 67,90, uma queda de 12% em relação ao valor registrado em novembro.

A Petrobras informou que a redução é resultado da análise dos fundamentos dos mercados externo e interno. A empresa também destacou que a medida está alinhada com a sua estratégia comercial, que busca refletir as melhores condições de refino e logística na precificação dos combustíveis.

No ano, a Petrobras já reduziu o preço do diesel em R$ 1,01 por litro, o equivalente a 22,5%.

De acordo com a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o preço médio do diesel S10 nas bombas do Brasil era de R$ 6,63 por litro no dia 25 de dezembro.

Com a redução do preço nas refinarias, a Petrobras espera que o preço médio do diesel S10 nas bombas possa refletir entre R$ 4,63 e R$ 8,26 por litro. O preço do diesel nos postos de combustíveis é afetado por outros fatores, como impostos, mistura de biocombustíveis e margens de lucro da distribuição e do próprio posto.

Fonte: Agência Brasil