FIES: Estudantes inadimplentes têm até maio de 2024 para regularizar dívidas

O Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) anunciou que já foram negociados R$ 5 bilhões em dívidas de estudantes até o dia 21 de dezembro de 2023. O prazo para renegociação segue aberto até o dia 31 de maio de 2024.

Até o momento, foram registrados 110 mil pedidos de negociação. No início da campanha, havia 1,2 milhão de contratos em situação de inadimplência.

Os descontos oferecidos podem alcançar até 100% do valor dos juros e das multas aplicadas. Para iniciar a negociação, os interessados podem dirigir-se à agência bancária correspondente ou utilizar o aplicativo FIES Caixa.

As condições de pagamento variam de acordo com o perfil do negociador. Para estudantes com débitos vencidos e não pagos há mais de 90 dias até 30 de junho de 2023, é possível obter descontos de até 100% sobre encargos para pagamento à vista ou parcelamento em até 150 parcelas mensais.

Aqueles com débitos vencidos há mais de 360 dias, em 30 de junho de 2023, que estejam inscritos no CadÚnico ou foram beneficiários do Auxílio Emergencial 2021 podem obter desconto de até 99% do valor consolidado da dívida, liquidando-a em até 15 prestações mensais. Já os estudantes nessas condições que não se enquadrem nas hipóteses anteriores podem garantir um desconto de até 77% com a liquidação integral do saldo devedor em 15 prestações mensais e sucessivas.

O que é o FIES?

O FIES é um programa do governo federal que oferece financiamento a estudantes de baixa renda para cursarem o ensino superior em instituições particulares. Os contratos são firmados com a Caixa Econômica Federal ou o Banco do Brasil.

Como renegociar dívidas do FIES?

Os interessados em renegociar dívidas do FIES devem se dirigir à agência bancária correspondente ou utilizar o aplicativo FIES Caixa. Para isso, é necessário informar o CPF e o número do contrato.

Após a análise da documentação, o estudante será informado das condições de renegociação disponíveis.

