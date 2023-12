A segunda etapa da reforma tributária pode mudar regras do Imposto de Renda; entenda

Após a aprovação da reforma tributária sobre o consumo neste ano, o Congresso Nacional prepara para se debruçar, em 2024, sobre mudanças no Imposto de Renda.

Foto: Reprodução Internet

Isso porque a PEC da reforma tributária já aprovada traz um prazo de 90 dias para que as propostas de mudanças na taxação sobre a renda sejam enviadas ao Congresso Nacional.

Segundo especialistas, essa será uma oportunidade corrigir distorções e promover mais justiça no sistema de impostos brasileiro.

Atualmente, o maior peso dos impostos se concentra sobre o consumo no Brasil, o que penaliza os mais pobres. Isso é algo que a reforma tributária não alterou.

Entre os temas debatidos nos últimos anos, e que podem ser objeto de mudança, estão:

Taxação da distribuição de lucros e dividendos das empresas para as pessoas físicas;

Alíquotas maiores do IR para quem ganha mais;

IR das empresas;

A chamada "pejotização";

Limite de isenção para pessoas físicas;

Abatimentos para saúde, educação e idosos.

Parte da discussão já foi antecipada, por meio da taxação de offshores (investimentos no exterior) e dos fundos exclusivos (fundos de investimento personalizados para pessoas de alta renda).

O governo também aprovou mudanças nas regras dos juros sobre capital próprio, uma forma de distribuição dos lucros de uma empresa de capital aberto (que tem ações na bolsa) aos seus acionistas.

Ao contrário da reforma tributária sobre o consumo, no caso da renda não é necessário o envio de uma Proposta de Emenda Constitucional. Projetos de lei são suficientes. Com isso, a necessidade de votos será menor para sua aprovação.

Aqui estão alguns pontos específicos que podem ser alterados na reforma do Imposto de Renda:

Taxação de lucros e dividendos: A atual legislação isenta a distribuição de lucros e dividendos das empresas para as pessoas físicas. A proposta do governo é retomar a taxação dessa renda, com uma alíquota de 20%.

Alíquotas maiores do IR para quem ganha mais: As alíquotas do Imposto de Renda das Pessoas Físicas (IRPF) variam de 7,5% a 27,5%. A proposta do governo é aumentar a alíquota máxima para 35%, para pessoas que ganham mais de R$ 100 mil por mês.

IR das empresas: A alíquota do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) é de 15%, com um adicional de 10% para lucros acima de R$ 20 mil por mês. A proposta do governo é reduzir a alíquota para 12%, mantendo o adicional de 10%.

Pejotização: A pejotização é a contratação de profissionais como pessoas jurídicas, com CNPJ. A proposta do governo é rever as regras da pejotização para evitar que ela seja usada para reduzir a carga tributária de pessoas físicas.

Limite de isenção da tabela do IR: O limite de isenção da tabela do IR é de R$ 2.640 por mês. A proposta do governo é aumentar o limite para R$ 5 mil por mês.

Abatimentos para saúde, educação e idosos: Os abatimentos para saúde, educação e idosos são benefícios fiscais que reduzem a base de cálculo do IR. A proposta do governo é rever esses benefícios para evitar que eles sejam usados por pessoas de alta renda.

A aprovação da reforma do Imposto de Renda é uma prioridade do governo federal. A expectativa é que as mudanças sejam implementadas até o final de 2024.

Da redação

Fonte: G1