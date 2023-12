Minha Casa Minha Vida 2024: Inscrições abertas para moradia gratuita

O Governo Federal abriu as inscrições para o Minha Casa Minha Vida 2024, programa habitacional que oferece moradia gratuita para famílias de baixa renda. As inscrições são válidas para todo o país.

Foto: Reprodução/Internet

O Minha Casa Minha Vida 2024 oferece moradias gratuitas para famílias com renda mensal de até R$ 2.640. Para as demais famílias, o programa oferece financiamentos com juros subsidiados.

O programa também prevê a construção de 500 unidades habitacionais em Sete Lagoas.

Para se inscrever no Minha Casa Minha Vida 2024, as famílias devem atender aos seguintes requisitos:

Ter renda mensal de até R$ 2.640 (Faixa 1)

Ter renda mensal de R$ 2.640,01 a R$ 8.000 (Faixas 2 e 3)

Estar inscritas no CadÚnico

Não possuir imóvel próprio

Taxas de juros do Minha Casa Minha Vida 2024

As taxas de juros do Minha Casa Minha Vida 2024 variam de acordo com a faixa de renda e região do imóvel. Confira na tabela abaixo:

Faixa Intervalos de renda Taxas de Juros no Sudeste (% ao ano) 1 Até R$ 2.000,00 4,24% (Cotista) 4,75% (Não cotista) 1 De R$ 2.000,01 a R$ 2.640,00 4,50% (Costista) 5,00% (Não costista) 2 De R$ 2.640,01 a R$ 3.200,00 5,00% (Costista)5,50% (Não cotista) 2 De R$ 3.200,01 a R$ 3.800,00 5,50% (Costista) 6,00 (Não cotista) 2 De R$ 3.800,01 a R$ 4.400,00 6,50% (Costista) 7,00 (Não costista) 3 De R$ 4.400,01 a R$ 8.000,00 7,66% (Costista) 8,16 (Não cotista)

Informações adicionais

As famílias da Faixa 1 que forem sorteadas para receberem uma moradia gratuita terão que pagar uma taxa de administração de R$ 500.

As famílias das demais faixas que forem aprovadas para o financiamento terão que pagar uma entrada de, no mínimo, 10% do valor do imóvel.

O prazo de financiamento é de até 30 anos.

Como se inscrever no Minha Casa Minha Vida 2024

Para se inscrever no Minha Casa Minha Vida 2024, as famílias da Faixa 1 devem ir até o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) da sua cidade para se cadastrar no CadÚnico. As famílias das demais faixas devem escolher o imóvel e procurar a Caixa Econômica Federal, responsável pelo financiamento.

Para mais informações, acesse o site do Minha Casa Minha Vida.

Da redação

Fonte: FDR