Vendas natalinas em 2023 foram as mais fracas dos últimos três anos, aponta Serasa

O comércio não ficou muito satisfeito com as vendas de Natal neste ano: de acordo com o Indicador de Atividade do Comércio da Serasa Experian, 2023 foi o ano mais fraco do varejo neste período. Segundo o levantamento, durante a semana do feriado (entre os dias 18 e 24) as vendas do varejo físico apresentaram queda de 1,4% em comparação ao mesmo período do ano passado.

Foto: arquivo / SeteLagoas.com.br

“Com a inadimplência marcando números recordes este ano, a prioridade dos consumidores foi a reestruturação financeira ao optarem por utilizar o 13° salário para o pagamento e renegociação de dívidas, deixando as compras e presentes de Natal em segundo plano”, destacou a Serasa, em nota enviada à imprensa nesta terça-feira (26).

No final de semana da data comemorativa (entre os dias 22 e 24), a queda foi ainda mais acentuada, chegando a -10,7% em relação ao mesmo período do último ano (do dia 16 ao 18). De acordo com a entidade, o fato do dia 24 ter sido um domingo pode ter influenciado a baixa no final de semana, já que é o dia mais fraco para o comércio

Metodologia

O Indicador Serasa Experian de Atividade do Comércio – Natal tem como base uma amostra das consultas realizadas no banco de dados da Serasa Experian. Foram consideradas as consultas realizadas no período de 18 a 24 de dezembro de 2023 e comparadas ao mesmo período de 2022. Para o fim de semana, foram consideradas as consultas realizadas no período de 22 a 24 de dezembro de 2023 e comparadas às do período de 16 a 18 de dezembro de 2022.

Compras em Sete Lagoas

Recentemente, o SeteLagoas.com.br realizou enquete com seus leitores a saber quanto eles gastariam com os presentes natalinos. A maioria respondeu que não tinha intenção nenhuma de realizar compras (53%). Aqueles que estavam propensos a comprar, gastariam até R$ 200 nos presentes.

Da redação com Hoje em Dia