Saiba como fazer sua aposta online na Mega da Virada 2023

É muito dinheiro: a Caixa Econômica Federal atualizou o prêmio da Mega da Virada de 2023 para R$ 570 milhões, o maior da história. Até domingo (31) as apostas podem ser realizadas - e se você não quer pegar filas nas casas lotéricas, veja como realizar a sua aposta através da internet.

Foto: Roberto Gardinalli/Futura Press/Estadão Conteúdo

É possível apostar na Mega da Virada em casas lotéricas, pelo computador ou pelo celular, por meio do site e aplicativo Loterias Caixa, disponível para Android e iPhone (iOS). A aposta simples custa R$ 5 em todos os meios. Assim como nos bilhetes físicos, na web o apostador pode escolher 6 entre os 60 números disponíveis ou optar pela opção “Surpresinha”, em que o sistema marca números aleatórios.

O pagamento é feito com cartão de crédito, sendo necessário somar pelo menos R$ 30 para concluir. Cada pessoa pode gastar, no máximo, R$ 945 em bilhetes da Mega da Virada por dia.

Como apostar online pelo site na Mega da Virada 2023

Acesse o site Loterias Caixa ( loteriasonline.caixa.gov.br) e localize a Mega da Virada na seção “Todos os produtos”. Então, clique em “Aposte Agora”;

e localize a Mega da Virada na seção “Todos os produtos”. Então, clique em “Aposte Agora”; No campo “Preencha sua aposta”, selecione as dezenas que deseja apostar;

Caso prefira, role a tela para baixo e selecione a opção “Surpresinha”, em que o sistema escolhe números aleatórios para seu jogo. Ao final, clique em “Colocar no carrinho”;

Depois de completar ao menos R$ 30 em jogos, clique no botão “Ir para pagamento”;

Faça login com sua Conta Caixa, informando CPF e senha;

Após o login, marque o check e clique no botão “Aceitar Termos de Uso”;

Com o carrinho aberto, clique no botão “Ir para pagamento”;

Preencha os dados de pagamento e clique em “Continuar” para finalizar o pagamento.

Como apostar pelo aplicativo Loterias Caixa na Mega da Virada 2023

Abra o app Loterias Caixa e toque no botão “Aposte”, no cartão da Mega da Virada. Em seguida, selecione as dezenas que deseja apostar;

e toque no botão “Aposte”, no cartão da Mega da Virada. Em seguida, selecione as dezenas que deseja apostar; No menu superior, selecione a quantidade de dezenas que quer apostar. Você também pode tocar no ícone de presente para escolher a opção “Surpresinha”;

Toque em “Adicionar” para colocar a aposta no carrinho. Repita o procedimento até completar, pelo menos, R$ 30 em jogos;

Acesse o carrinho de apostas e toque em “Avançar para forma de pagamento";

Informe os dados bancários e toque em “Continuar” para finalizar o pagamento;

É possível conferir os jogos feitos tocando no menu de três listras, abrindo a seção “Minha área” e selecionando “Minhas apostas”.

O sorteio da Mega da Virada acontece no dia 31 de dezembro de 2023, às 20h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo na TV e no YouTube da Caixa Econômica Federal. As apostas podem ser feitas até às 17h do mesmo dia, também respeitando o fuso horário da capital brasileira.

Como fazer bolão da Mega da Virada

Para fazer um bolão da Mega da Virada, é preciso ir até uma lotérica e preencher a opção no bilhete, já que ela não está disponível online. Os bolões têm preço mínimo de R$ 15 e podem ter até 100 cotas, cada uma com o valor de pelo menos R$ 6. É possível fazer até 10 apostas por bolão, com a mesma quantidade numérica. Outra opção para aumentar as chances de ganhar é entrar em um bolão organizado pela própria lotérica — contudo será cobrada uma taxa de serviço de até 35% sobre o valor da cota.

Da redação com TechTudo