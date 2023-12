Salário mínimo para 2024 foi definido pelo Governo; confira o novo valor

O Governo Federal definiu o novo salário mínimo para o ano de 2024, estabelecendo-o em R$ 1.412,00. Essa decisão foi tomada após a aprovação do relatório do projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para o próximo ano, ocorrida na quinta-feira (21). A vigência do reajuste terá início em janeiro, com os pagamentos iniciando-se em fevereiro. A confirmação do novo valor aguarda a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), prevista para até o último dia de 2023.

Foto: Reprodução Internet

O aumento de R$ 92 representa um acréscimo de 6,97% sobre o valor atual, que é de R$ 1.320,00. Apesar de inicialmente previstos R$ 1.421,00 no orçamento proposto pelo governo, o novo salário ficará ligeiramente abaixo desse montante. O Congresso aprovou o ajuste conforme o cálculo baseado no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), que considera a inflação dos últimos 12 meses, além da variação do Produto Interno Bruto (PIB) dos últimos dois anos.

De acordo com o Ministro do Trabalho, Luiz Marinho, há otimismo em relação à geração de empregos no país no próximo ano. Ele afirmou: 'Tenho confiança de que o próximo ano será ainda melhor no que diz respeito ao mercado de trabalho, impulsionado pela retomada de obras e pelos próximos projetos, como o Minha Casa, Minha Vida e iniciativas de infraestrutura'.

Taxa de desemprego cai para 7,7% em novembro No terceiro trimestre deste ano, a taxa de desemprego no Brasil diminuiu para 7,7%. No trimestre anterior, o índice estava em 8%, e no mesmo período do ano passado, era de 8,7%. Os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 31 de novembro.

Esse é o menor patamar de desemprego desde o último trimestre de 2014 (6,6%). A população desempregada totalizou 8,3 milhões no terceiro trimestre deste ano, representando uma queda de 3,8% em relação ao trimestre anterior e uma diminuição de 12,1% em comparação ao mesmo período de 2022.

Da Redação com O Dia