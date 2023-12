A Receita Federal paga nesta quinta-feira (28) o lote residual de restituição do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) referente ao mês de dezembro. Um total de 244.476 contribuintes serão beneficiados, recebendo um montante de R$ 370.453.244,97.

Foto: Reprodução/ Internet

Deste valor, R$ 268.895.534,49 destinam-se aos contribuintes prioritários, incluindo idosos com mais de 80 anos, pessoas com deficiência, professores e quem optou pela declaração pré-preenchida ou pelo PIX. Os demais 92.972 contribuintes não prioritários também serão contemplados.

O pagamento da restituição ocorre diretamente na conta bancária informada na declaração, seja por meio tradicional ou utilizando a chave PIX. Caso ocorra alguma falha no crédito, como a desativação da conta informada, os valores ficarão disponíveis para resgate por até 1 ano no Banco do Brasil.

Os contribuintes que enfrentarem problemas no recebimento podem reagendar o crédito através do Portal BB, acessando o site do Banco do Brasil para restituição ou contatando a Central de Relacionamento BB.

Caso a restituição não seja resgatada no prazo de 1 ano, o contribuinte deverá solicitá-la pelo Portal e-CAC, disponível no site da Receita Federal.

Para verificar a disponibilidade da restituição, o contribuinte pode acessar a página da Receita na internet, clicar em "Meu Imposto de Renda" e, em seguida, em "Consultar a Restituição".

Além disso, a Receita disponibiliza um aplicativo para tablets e smartphones que facilita a consulta direta nas bases da Receita Federal, fornecendo informações sobre a liberação das restituições do IRPF e a situação cadastral de um CPF.

Da redação com Agência Brasil