Caixa recebe autorização para retomar 'Raspadinha' com versões física e online

O Ministério da Fazenda concedeu à Caixa Econômica Federal a autorização para retomar a Lotex (Loteria Instantânea Exclusiva), popularmente conhecida como "raspadinha". Essa autorização tem validade por dois anos e foi oficializada na edição desta quinta-feira (28) do Diário Oficial da União. A comercialização dos bilhetes da Lotex será realizada pela Caixa, seguida por uma licitação para empresas interessadas em vender a modalidade de loteria.

Trata-se de uma loteria instantânea em que, ao adquirir o bilhete, o participante raspa uma área determinada para descobrir instantaneamente se foi premiado ou não.

A Lotex estará disponível tanto na versão física quanto online. Na segunda opção, a "raspagem" da área será virtual, podendo ser realizada, por exemplo, através do mouse, diretamente no site que disponibilizar o serviço.

Essa medida integra um conjunto de iniciativas do governo voltadas para o aumento da receita. Estima-se que a Lotex possa gerar uma arrecadação de até R$ 5 bilhões ao ano, conforme expectativas governamentais.

Desde 2016, a venda da "raspadinha" foi interrompida no Brasil devido à sua inclusão no Plano Nacional de Desestatização. Em 2018, foi agendado um leilão para retomar essa atividade, porém, não houve interessados.

No ano seguinte, em 2019, o governo Bolsonaro modificou as regulamentações, resultando na concessão da exploração da loteria instantânea para um consórcio internacional. Contudo, surgiram divergências entre o governo e o vencedor do processo licitatório. Na ocasião, não houve acordo sobre a utilização da rede de lotéricas para a venda dos bilhetes, levando o consórcio a retirar-se do processo.

