Incentivo à permanência e conclusão Escolar no ensino médio público terá 6,1 bilhões

Nesta quinta-feira (28), o Ministro da Educação, Camilo Santana, revelou que o Ministério da Fazenda realizou a transferência de R$ 6,1 bilhões para o fundo destinado à Poupança de Incentivo à Permanência e Conclusão Escolar para Estudantes do Ensino Médio público, popularmente conhecida como Pé-de-Meia. A autorização para esse repasse foi publicada no Diário Oficial da União, também datado do dia 28.

Foto Gabriel Jabur/ Agência Brasil

Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, o ministro celebrou essa transferência de recursos no final deste ano. Ele afirmou: “O Pé-de-Meia do ensino médio está chegando e ele já está na conta. Acabamos de passar R$ 6,1 bilhões ao fundo que vai custear a poupança de incentivo à permanência e conclusão para os estudantes mais vulneráveis do ensino médio.”

O anúncio ocorreu após uma reunião do ministro da Educação com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, nas dependências do Ministério da Educação, nesta manhã. Camilo Santana adiantou os planos: “Vamos começar o ano que vem com o programa chamado Pé-de-Meia. Vai ser a poupança para o jovem estudantil do ensino médio. A ideia é começar já com primeiro, segundo e terceiro ano.

O ministro destaca que menos da metade dos estudantes em situação econômico-social vulnerável conseguem obter o diploma do ensino médio, justificando o investimento federal nesses jovens. Ele menciona que o Pé-de-Meia visa oferecer mais oportunidades à juventude a partir de 2024, destinando recursos para combater a evasão e o abandono escolar, especialmente nessa fase crucial para os jovens brasileiros.