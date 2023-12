Mega Sena da Virada: dicas para apostar nos números certos

A Mega Sena da Virada, que acontece no dia 31 de dezembro, é o concurso mais esperado do ano. Milhões de apostadores sonham em ganhar o prêmio milionário, que costuma superar a casa de R$ 300 milhões.

Foto: Reprodução/ Internet

Para tentar aumentar as chances de vencer, alguns apostadores recorrem a estratégias e dicas. Uma delas é apostar nos números que mais vezes foram sorteados na história da Mega Sena da Virada.

De acordo com dados da Caixa Econômica Federal, os números mais sorteados na Mega Sena da Virada são:

10 (5 vezes)

05 (4 vezes)

03, 20, 33, 34, 36 e 58 (3 vezes)

Além desses números, é importante ficar atento aos números que nunca foram sorteados na Mega Sena da Virada. São eles:

07, 08, 09, 13, 19, 21, 26, 28, 39, 44, 48, 54 e 60.

Outra dica importante é ter equilíbrio na escolha dos números. Evite escolher muitos números consecutivos ou que estejam na mesma coluna vertical. É importante equilibrar a quantidade de números pares e ímpares, bem como dividir a cartela em quatro quadrantes distintos.

Por fim, é importante lembrar que não existe fórmula mágica para ganhar na Mega Sena. A sorte é o principal fator que determina o resultado do sorteio. Por isso, é importante jogar com responsabilidade e nunca pagar um valor que lhe fará falta.

Estratégias de jogo

Além de apostar nos números mais sorteados, existem outras estratégias que podem aumentar as chances de ganhar na Mega Sena da Virada. Uma delas é o desdobramento, que consiste em apostar em mais números do que o mínimo para levar o prêmio principal.

No caso da Mega-Sena, é preciso acertar seis dezenas. No desdobramento, o apostador escolhe sete ou mais, multiplicando a oportunidade de ter ganhos com apenas um bilhete.

Outra estratégia é o fechamento, que consiste em escolher sete ou mais dezenas para fazer jogos individuais – apostando em seis dezenas por volante, mas sem repetir as combinações desses números.

O desdobramento e o fechamento são estratégias mais complexas e podem gerar custos mais altos. Por isso, é importante estudar bem as possibilidades antes de apostar.

Da redação

Fontes: O Tempo e Olhar Digital