Consumo de energia elétrica bate recorde no Brasil em novembro

Em novembro, o Brasil alcançou o segundo recorde consecutivo de consumo de energia elétrica, atingindo 46.407 gigawatts-hora (GWh), representando um aumento de 8,5% em relação a novembro de 2022, conforme divulgado pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE). Esse patamar estabelece o maior consumo registrado desde 2004, segundo a autarquia.

Da mesma forma que em outubro, impulsionado pelas altas temperaturas, tanto as classes residenciais quanto comerciais registraram taxas de expansão de dois dígitos. Além disso, o consumo industrial também avançou, contribuindo para esse crescimento. Em um acumulado de 12 meses, o consumo nacional atingiu 527.073 GWh, refletindo um aumento de 7,5% em relação ao período anterior, conforme relatório da EPE.

Quanto ao ambiente de contratação, o mercado livre foi responsável por 39,8% do consumo nacional de energia elétrica em novembro, alcançando 18.482 GWh. Este segmento registrou um crescimento de 9% no consumo e um aumento de 22% no número de consumidores, comparado a novembro de 2022.

Por sua vez, o mercado regulado das distribuidoras representou 60,2% do consumo nacional de eletricidade em novembro, totalizando 27.925 GWh, apresentando um aumento de 8,1% em comparação com 2022, enquanto o número de unidades consumidoras cresceu 2,3% no mesmo período.

