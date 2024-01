Ano Bissexto: o que é, qual é a origem; veja curiosidades

O ano bissexto compreende 366 dias, diferentemente dos 365 dias dos anos considerados "normais". Sua origem remonta a 238 a.C., em Alexandria, no Egito, sendo oficialmente adotado em 45 a.C., em Roma, por Júlio César, o imperador da época.

Júlio César solicitou ao astrônomo Sosígenes, de Alexandria, que desenvolvesse um calendário mais preciso, levando em conta o tempo exato de translação da Terra ao redor do Sol. A Terra não completa uma órbita em exatos 365 dias, mas em 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 56 segundos.

Para compensar as horas "perdidas", Sosígenes propôs a adição de um dia a cada quatro anos, resultando no calendário juliano, em homenagem ao imperador que o requisitou.

Devido à necessidade de acrescentar um dia a cada quatro anos, os romanos escolheram fevereiro para essa adição no calendário juliano.

É importante destacar que pequenos erros foram identificados nesse sistema, levando à sua substituição pelo calendário gregoriano, em uso atualmente.

Origem do Termo

A contagem regressiva dos dias levou à atribuição do dia adicional do ano bissexto a fevereiro, por decisão de Júlio César. Em latim, isso é expresso como "ante diem bis sextum Kalendas Martias," significando "a repetição do sexto dia antes das calendas de março" (ou seja, o dia 1º de março). O termo "bissexto" originou-se dessa repetição do sexto dia antes das calendas de março.

Calendário Gregoriano

Anos mais tarde, o Papa Gregório XIII aperfeiçoou o calendário, alterando a data adicional dos anos bissextos para 29 de fevereiro, em vez do 24, como no calendário juliano.

Menos dias em Fevereiro

A razão para alguns meses terem 30 ou 31 dias, enquanto fevereiro tem 28, é decorrente da homenagem póstuma ao imperador Júlio César. O Senado romano renomeou o mês "Quintilis" para "Julius" (julho) e "Sextilis" para "Augustos" (agosto), este último originalmente com 30 dias. Para equilibrar os dias entre os meses dos imperadores homenageados, um dia foi acrescentado em agosto, e para viabilizar isso, um dia foi retirado de fevereiro, que já tinha uma data a menos nos anos bissextos. Assim, fevereiro ficou com 28 dias em anos comuns e 29 em anos bissextos.

Cálculo do Ano Bissexto

Para determinar os anos bissextos, são aplicadas as seguintes regras:

A cada quatro anos, ocorre um ano bissexto;

Todos os anos múltiplos de 400 são bissextos, exceto se forem múltiplos de 100, mas não de 400 (por exemplo, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020);

Anos múltiplos de 100 não são bissextos.

Seguindo esse cálculo, os próximos anos bissextos divisíveis por 4 serão: 2024, 2028, 2032, 2036, 2040, 2048, 2052.

