Mega da Virada 2023: 5 apostas compartilham prêmio recorde de R$ 588,8 milhões; aposta de Bom Despacho é uma das ganhadoras

O sorteio da Mega-Sena da Virada 2023 aconteceu às 20h30 deste domingo (31) em São Paulo, com transmissão ao vivo pagou o prêmio totaliza R$ 588.891.021, marcando o maior valor na história deste concurso especial.

Confira os números sorteados: 21 - 24 - 33 - 41 - 48 - 56

Uma aposta de Bom Despacho e mais quatro apostas acertaram todos os seis números, resultando em um prêmio de R$ 117.778.204,25 para cada uma delas. Adicionalmente, 1.996 apostas acertaram cinco números, recebendo R$ 70.083,58 cada, enquanto 164.379 apostas acertaram quatro números, conquistando R$ 1.215,71 por aposta.

Os ganhadores estão localizados em:

Salvador, Bahia

Bom Despacho, MG

Redenção, Pará

Ipira, Santa Catarina

Aposta online de Ferraz de Vasconcelos (SP)

Nas edições anteriores, o maior montante foi compartilhado entre os vencedores de 2021, que receberam R$ 378,1 milhões, com R$ 189 milhões para cada um.

Desde a estreia em 2009, três sorteios registraram os menores rateios, com prêmios divididos entre dois ganhadores:

2009: Duas apostas dividiram R$ 144,9 milhões

2020: Duas apostas dividiram R$ 325,2 milhões

2021: Duas apostas dividiram R$ 378,1 milhões

Em contraste, a maior divisão da Mega da Virada ocorreu em 2018, com 52 apostas vencedoras e um prêmio de R$ 302,5 milhões, resultando em "apenas" R$ 5,8 milhões por ganhador.

No ano de 2022, cinco apostas dividiram o prêmio de quase R$ 542 milhões, recebendo cada uma R$ 108,3 milhões.

Para calcular as chances de ganhar o prêmio máximo na Mega da Virada, é crucial considerar a quantidade de números jogados. Com uma aposta de seis números, a probabilidade é de uma em mais de 50 milhões, segundo a Caixa Econômica Federal. Com 20 números, as chances aumentam para uma em cada 1.292.

Diferentemente da Mega-Sena e de outros concursos, a Mega da Virada não acumula. O prêmio é pago mesmo que nenhum apostador acerte as seis dezenas, sendo distribuído nas faixas correspondentes de acertos.

A definição do valor da Mega da Virada é baseada na arrecadação das vendas de bilhetes do sorteio e nos valores acumulados dos prêmios regulares da Caixa ao longo do ano.

Os dez maiores prêmios da Mega da Virada foram:

2023 - R$ 588,9 milhões 2022 - R$ 541,9 milhões 2021 - R$ 378,1 milhões 2020 - R$ 325,2 milhões 2017 - R$ 306,7 milhões 2019 - R$ 304,2 milhões 2018 - R$ 302,5 milhões 2014 - R$ 263,2 milhões 2015 - R$ 246,5 milhões 2012 - R$ 244,7 milhões

Como resgatar o prêmio:

O ganhador pode receber o prêmio nas agências da Caixa. Valores iguais ou superiores a R$ 10 mil são pagos em no mínimo dois dias úteis após o ganhador se apresentar em uma agência.

Os documentos necessários são o bilhete premiado ou o comprovante da aposta, além de documento pessoal com foto e CPF.

A Caixa destaca que se o bilhete foi emitido na lotérica, é importante que o ganhador se identifique no verso do bilhete premiado antes de sair de casa, fornecendo nome completo, número do documento de identificação e CPF. Isso garante que ninguém mais retire o prêmio.

O ganhador tem até 90 dias corridos, a partir da data do sorteio, para resgatar o prêmio. Após esse período, o valor é destinado ao Fundo de Financiamento Estudantil (FIES).

Prêmios de até R$ 2.112,00 podem ser recebidos nas casas lotéricas.

Da Redação com G1