Corpo de influencer conhecido por pegadinhas é descoberto enterrado em um quintal; casal suspeito se entrega à polícia

No sábado passado (30/12), o corpo de Carlos Henrique Medeiros, 26 anos, foi encontrado enterrado no quintal de uma residência em Itapecerica da Serra, região metropolitana de São Paulo.

Foto: Reprodução Internet

Renan José, 28 anos, e Caroline Mello, 24 anos, se entregaram voluntariamente no domingo (31/12), um dia após a descoberta do corpo do influenciador enterrado no quintal da casa onde moravam.

O jovem possuía uma base de quase 1,8 milhão de seguidores no YouTube, onde compartilhava vídeos de pegadinhas com amigos e familiares.

Conforme o relato do delegado Luis Roberto Faria Hellmeister, responsável pela delegacia de Itapecerica, o casal se apresentou espontaneamente no domingo (31) e alegou que Carlos sofreu um ataque cardíaco após consumir drogas, levando à sua morte.