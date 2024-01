Novidade no Pix em 2024: conheça a modalidade do Pix Automático

O Pix continua sendo amplamente utilizado pela população brasileira até o final de 2023. No próximo ano, o Banco Central (BC) planeja lançar o Pix Automático em 28 de outubro.

Foto: Reprodução Internet

Esta nova ferramenta permitirá pagamentos recorrentes via Pix. Por exemplo, para pagar mensalidades escolares ou contas de serviços públicos, mediante autorização prévia do usuário. Os valores serão debitados sem a necessidade de autenticação a cada transação.

De forma similar ao débito automático, o pagamento via Pix Automático será efetuado diretamente, sem depender do limite estabelecido pela instituição financeira, ao contrário do débito automático que é incluído na fatura do cartão de crédito.

O diferencial do Pix Automático, segundo o Banco Central, é sua capacidade de alcançar um público mais amplo. Enquanto o débito automático requer acordos separados com diferentes instituições financeiras, o Pix Automático permitirá um único acordo com um banco oferecendo essa modalidade.

Diferentemente do Pix Agendado recorrente, o Pix Automático estará disponível apenas para transações entre pessoas jurídicas, ideal para pagamentos por serviços prestados.

De acordo com o cronograma do BC, os sistemas do Pix Automático serão desenvolvidos entre janeiro e agosto de 2024. Em seguida, entre agosto e setembro, a ferramenta será testada pela autarquia, para ser lançada oficialmente em outubro.

"Aqueles participantes que não atenderem aos testes homologatórios e não disponibilizarem o Pix Automático a seus usuários até o lançamento, em 28 de outubro de 2024, serão multados por dia de atraso na oferta (limitado a 60 dias)", anunciou o BC.

Algumas regras gerais dessa nova modalidade incluem:

Especificação de etapas para autorização prévia;

Normas para cancelamento da autorização;

Regras para rejeição e liquidação de transações;

Funcionalidades para pagador e recebedor;

Políticas para devolução e responsabilidade em caso de erro;

Limite diário para transações relacionadas ao produto, entre outras.

Três anos de sucesso

Em 2023, o Pix celebrou seu terceiro aniversário. Até 31 de outubro, movimentou R$ 29,7 trilhões em 66,5 bilhões de transações, segundo dados do BC, consolidando-se como a forma de pagamento mais popular no Brasil, com média diária de R$ 27,5 milhões movimentados.

Antes, transações que levavam horas ou dias agora ocorrem em segundos. Rogério Antônio Lucca, chefe do departamento de operações bancárias e de sistemas de pagamentos, mencionou que mais de 150 milhões de transações são registradas diariamente, sendo 99% delas liquidadas em menos de um segundo.

"Nosso esforço em manter o sistema operando 24 horas por dia, sete dias por semana, sem interrupções, tem sido eficaz", afirmou Lucca durante um evento do BC sobre os três anos do Pix. "Nos últimos três meses, o Pix operou sem interrupções, mantendo 100% de disponibilidade", acrescentou.

Para Angelo José Mont Alverne Duarte, chefe do departamento de competição e estrutura do mercado financeiro do BC, o Pix teve a adesão mais rápida entre os sistemas de pagamento instantâneo no mundo. "Pelo menos 110 milhões de brasileiros usam o Pix todo mês, o que representa quase 60% da população", afirmou Duarte em um evento.

Antes e depois

No ano anterior, o Pix registrou mais de 24 bilhões de transações, superando o total de transações feitas por cartão de débito, boletos, TED, DOC e cheques somados, de acordo com a Febrabran (Federação Brasileira de Bancos), com base em dados do BC e da Abecs (Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços).

"É difícil até lembrar como era a vida antes do Pix, há três anos. Hoje, o Pix é a escolha para pagamentos e transferências rápidas. As pessoas se acostumaram tanto com essa ferramenta que é quase como se ela sempre tivesse existido", disse Gustavo Igreja, jornalista e servidor do Banco Central, durante uma transmissão da autarquia.

Também em 2022, o Pix foi o segundo sistema de pagamento instantâneo mais utilizado globalmente, ficando atrás apenas do sistema da Índia. Vale ressaltar que a Índia é o país mais populoso do mundo, com 1,428 bilhão de habitantes, segundo a ONU.

Enquanto isso, o Brasil tem uma população de 203 milhões de pessoas, segundo dados do IBGE.

Futuro do Pix

Além do Pix Automático, o Banco Central tem outras perspectivas para o futuro da ferramenta. Uma delas é a possibilidade do Pix funcionar sem internet.

“Desde seu lançamento, o Pix tem uma agenda evolutiva. Essa agenda considera os benefícios potenciais, os impactos, o esforço necessário e as condições de alocação de recursos”, afirmou Sérgio Nery, do Departamento de Comunicação do BC, à imprensa.

Outras possibilidades no radar do BC incluem o uso por aproximação e depósitos internacionais.

Da Redação com R7