Cinco estados estão próximos de zerar filas de cirurgias no SUS; Confira

Tocantins, Sergipe, Piauí, Paraíba e Mato Grosso do Sul estão no caminho para zerar suas filas de cirurgias no Sistema Único de Saúde (SUS), de acordo com projeções do Ministério da Saúde. Segundo dados divulgados pela pasta, até outubro de 2023, foram realizadas 250 mil cirurgias em todo o país, ultrapassando 70% da meta estipulada pelo Programa Nacional de Redução de Filas.

Imagem: cosemsrs.org

O ministério espera que esse novo programa possa diminuir a espera dos pacientes por procedimentos que foram adiados, especialmente durante o período crítico da pandemia de covid-19. O governo federal anunciou um investimento de R$ 600 milhões para essa iniciativa. A pasta identifica a redução das filas de cirurgias como um dos principais desafios enfrentados pelo SUS.

A meta é realizar mais de 500 mil cirurgias para eliminar a fila de espera declarada pelos estados. Entre os procedimentos mais comuns na lista estão cirurgias de catarata, remoção da vesícula biliar, tratamento de hérnias, remoção de hemorroidas e histerectomias. O programa tem duração prevista de um ano, podendo ser estendido por igual período, se necessário.

Da Redação com Agência Brasil