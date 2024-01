Trabalhadores nascidos em janeiro já podem resgatar o FGTS

Trabalhadores que optaram pelo saque-aniversário do FGTS começam a ter acesso à cota de 2024, com retiradas de acordo com o mês de aniversário. Os nascidos em janeiro podem sacar a partir de hoje. Criada em 2019, essa modalidade permite retiradas anuais, em troca da impossibilidade de sacar o valor depositado pela empresa em demissões sem justa causa, apenas a multa rescisória.

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O governo planeja permitir o saque total na demissão sem justa causa, alterando essa regra. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, pretende enviar o projeto de lei com as mudanças até março.

Cerca de 32,7 milhões aderiram ao saque-aniversário, com R$ 111,4 bilhões emprestados até agosto. O período de saques vai do primeiro dia útil do mês de aniversário até o último dia útil do segundo mês subsequente, veja o calendario dos saques:

Imagem: Arte/EBC

A adesão é voluntária pelo aplicativo do FGTS ou nas agências do banco. O trabalhador pode desistir a qualquer momento, mas ao retornar à modalidade tradicional, fica dois anos sem poder sacar o saldo em demissões, recebendo apenas a multa de 40%.

A Caixa orienta o resgate via aplicativo FGTS, sem custos, podendo transferir para qualquer conta em seu nome. Retiradas também podem ser feitas em lotéricas, terminais de autoatendimento e correspondentes Caixa Aqui, com apresentação de documento de identificação.

O valor do saque-aniversário depende do saldo, podendo retirar 50% para contas com até R$ 500. O percentual diminui, mas um valor fixo adicional é pago conforme o saldo total, conforme abaixo:

Imagem: Arte/EBC

Da redação

Fonte: Agência Brasil