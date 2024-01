O site da Mynd8 saiu do ar desde a tarde de terça-feira, 2 de janeiro, coincidindo com o lançamento do documentário "Choquei - Lacrando Vidas", produzido pelo empresário Daniel Penin. Desde sua estreia em 1º de janeiro, o curta-metragem já acumula mais de 700 mil visualizações no YouTube.

Recentemente, a Mynd8 realizou algumas alterações em sua plataforma online. Essas mudanças surgiram após o trágico falecimento de Jéssica Vitória Canedo, de 22 anos, vítima de uma campanha difamatória perpetrada por perfis de fofoca, incluindo o Garotx do Blog e o Choquei. Enquanto o primeiro se declarava parceiro da agência de entretenimento, o segundo havia encerrado o contrato em 2021.

Uma das mudanças mais evidentes foi a retirada dos perfis de fofoca da lista de associados da Mynd8. Anteriormente, havia uma seção específica dedicada a essas páginas.

Até o momento, a Mynd8 não emitiu nenhuma declaração oficial sobre a instabilidade do site. Estaremos atualizando esta matéria assim que recebermos um comunicado oficial da agência.

Descubra mais sobre a trama do documentário "Choquei - Lacrando Vidas", que aborda a história da Mynd8 e os perfis de fofoca. A série de reportagens da revista Oeste sobre a Mynd8 serviu de base para um documentário que expõe os bastidores da agência especializada em entretenimento.

Com menos de um dia no ar, o documentário já ultrapassou a marca de 700 mil visualizações no YouTube. Nele, Penin revela detalhes sobre a agência que possui mais de 400 influenciadores sob contrato.

O tema central do documentário é o trágico suicídio da estudante Jéssica Vitória Canedo, de 22 anos, após ser difamada pelo perfil de fofoca Choquei, um dos ex-agenciados mais proeminentes da Mynd8. (Veja matéria AQUI)

Durante cerca de 40 minutos, Penin expõe como essas páginas de fofoca atuaram em conjunto para constranger a jovem mineira. O Garotx do Blog, que antes mantinha parceria com a Mynd8, iniciou a onda de difamação em 18 de dezembro. Conhecido por divulgar informações sobre subcelebridades da internet, o perfil compartilhou supostos diálogos amorosos entre Jéssica e o humorista Whindersson Nunes, embora ambos tenham negado qualquer relação. Veja o vídeo na íntegra:

Mesmo cientes da verdade, 30 perfis de fofoca optaram por replicar as publicações do Garotx do Blog. Nem mesmo o apelo da mãe de Jéssica, Inês Oliveira, sensibilizou os administradores dessas páginas. Raphael Souza, dono do Choquei, chegou a zombar da jovem, dizendo: "Avisa para ela que a redação do Enem já passou", fazendo referência ao texto em que Jéssica pedia aos perfis que parassem com as difamações. "Pelo amor de Deus!"

A onda de difamação perdurou até 22 de dezembro, data em que Jéssica tirou a própria vida. Mesmo diante dessa tragédia, as publicações difamatórias continuaram nas redes sociais. Tanto a Mynd8 quanto o Garotx do Blog e o Choquei se eximiram da culpa dias depois. "Queremos ressaltar que todas as publicações foram feitas com base em dados disponíveis no momento e em estrito cumprimento das atividades habituais decorrentes do exercício do direito à informação", alegou este último.

Veja cronologia da história:

Ato 1: 18/12/2023 — O perfil Garotx do Blog, parceiro da Mynd8, divulga imagens falsas de um suposto diálogo amoroso entre o humorista Whindersson Nunes e a estudante Jéssica Vitória Canedo;

Ato 2: 18/12/2023 — Whindersson afirma que as imagens são falsas, diz que não conhece Jéssica e pede aos perfis de fofoca que não compartilhem o suposto diálogo;

Ato 3: 18/12/2023 — O Choquei, ex-parceiro da Mynd8, e aproximadamente 30 páginas similares aderem à onda de difamação contra Jéssica;

Ato 4: 19/12/2023 — A estudante se torna alvo dos seguidores dos perfis de fofoca, que passam a desmoralizá-la nas redes sociais;

Ato 5: 20/12/2023 — Jéssica usa as redes sociais da mãe, Inês Oliveira, para pedir às páginas que parem de difamá-la;

Ato 6: 20/12/2023 — Raphael Souza, o criador do Choquei, debocha da jovem: “Avisa para ela que a redação do Enem já passou”, diz, referindo-se ao texto em que a estudante clama por socorro. “Pelo amor de Deus!”

Ato 7: 20/12/2023 — A mãe de Jéssica divulga um vídeo nas redes sociais e reforça o pedido da filha: “Parem”;

Ato 8: 21/12/2023 — Os perfis de fofoca não apenas mantêm as publicações no ar, como também endossam o linchamento virtual contra Jéssica;

Ato 9: 22/12/2023 — A estudante comete suicídio, três dias depois do início da onda de difamação;

Ato 10: 22/12/2023 — A família confirma a morte da jovem;

Ato 11: 22/12/2023 — O caso ganha repercussão, e Raphael Sousa decide trancar seu perfil;

Ato 12: 22/12/2023 — Choquei mantém a publicação sobre Jéssica e continua a cobrir o noticiário de subcelebridades;

Ato 13: 23/12/2023 — Posts do Choquei no Twitter/X recebem aviso de fake news;

Ato 14: 23/12/2023 — Choquei divulga nota e nega responsabilidade em morte de Jéssica. A nota é assinada por pela advogada Adélia Soares, ex-participante do Big Brother Brasil e acusada de estelionato;

Ato 15: 23/12/2023 — Silvio Almeida usa caso do Choquei para pedir regulação das redes sociais;

Ato 16: 23/12/2023 — Deputado Gustavo Gayer pede investigação contra Mynd8 junto ao MPF;

Ato 17: 23/12/2023 — Depois da repercussão do caso, advogada decide abandonar a defesa do Choquei;

Ato 18: 23/12/2023 — Whindersson se manifesta pela primeira vez sobre o caso;

Ato 19: 23/12/2023 — A ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, culpa a “falta de responsabilização” das redes por suicídio de Jéssica;

Ato 20: 23/12/2023 — Documentário mostra como perfis de fofoca influenciam a internet;

Ato 21: 23/12/2023 — Choquei suspende publicações nas redes sociais;

Ato 22: 24/12/2023 — Michelle Bolsonaro diz ter sido “vítima da maldade” do Choquei;

Ato 23: 24/12/2023 — Especialista em Direito Digital defende punição em mortes como a de Jéssica: “Houve intuito de difamar”;

Ato 24: 24/12/2023 — Whindersson Nunes pede criação de “Lei Jéssica Vitória”;

Ato 25: 24/12/2023 — Polícia Civil estuda ouvir o Choquei, em investigação sobre a morte de Jéssica;

Ato 26: 25/12/2023 — Choquei perde 1 milhão de seguidores desde a morte da jovem mineira;

Ato 27: 25/12/2023 — Mãe de Jéssica Canedo rompe o silêncio e lamenta a morte da filha;

Ato 28: 26/12/2023 — Oeste divulga a reportagem sobre a Mynd8, que recebeu R$ 1 milhão em contratos com o governo brasileiro;

Ato 29: 26/12/2023 — A Mynd8 se manifesta sobre o caso de difamação;

Ato 30: 27/12/2023 — Depois do escândalo sobre o Choquei, Lula assina decreto de “regulação cibernética”;

Ato 31: 27/12/2023 — Polícia Civil estuda ouvir Whindersson Nunes;

Ato 32: 27/12/2023 — Família de Jéssica se manifesta;

Ato 33: 28/12/2023 — Dono do Choquei presta depoimento à Polícia Civil de Minas Gerais;

Ato 34: 29/12/2023 — Choquei é investigado por indução ao suicídio e quebra de sigilo;

Ato 35: 1º/1/2024 — Agência de Preta Gil, Mynd8 omite parceria com perfis de fofocas, dois dias depois da morte de Jéssica;

Ato 36: 1º/1/2024 — Reportagem de Oeste embasa documentário sobre a Mynd8; e

Ato 37: 2/1/2024 — Site da Mynd8 fica fora do ar, depois do lançamento do documentário Choquei — Lacrando Vidas.

A partir desse caso, Penin demonstra como operam os perfis de fofoca e como a principal engrenagem por trás deles, a Mynd8, mobiliza centenas de milhões de seguidores para fins comerciais.

O empresário baseou-se em pelo menos duas reportagens exclusivas da revista Oeste para produzir este curta-metragem: 1) "Como a morte de uma jovem, vítima de difamação do Choquei, está ligada à indústria multimilionária de influenciadores"; e 2) "Agência que gerenciava Choquei recebeu R$ 1 milhão em contratos com o governo".

Pedido de abertura de CPI para investigar a Mynd8

O deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO) anunciou que irá protocolar um requerimento para a abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar a Mynd8, empresa que agenciava o perfil de fofoca Choquei.

Por meio de uma publicação no Twitter/X, o parlamentar destacou que a investigação se concentrará nos sócios da empresa, perfis e influenciadores “sob sua gestão”.

