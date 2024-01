Filha é presa suspeita de envenenar mãe com jantar

Uma adolescente de 17 anos e o namorado foram apreendidos nessa quarta-feira (3) no Rio de Janeiro suspeitos de envenenar a mãe da menina em Alagoas. Valdiclea da Silva Ferreira foi envenenada ao comer um jantar que a filha preparou. O crime aconteceu em julho de 2022, quando a adolescente 16 anos colocou um inseticida usado em produções agrícolas na comida da mãe.

Foto: Polícia Civil de Alagoas / reprodução

A vítima não aceitava o relacionamento da filha com um homem de 50 anos. O namorado também teria participado do envenenamento. A mulher foi levada ao Hospital Metropolitano de Maceió, mas morreu quatro dias depois. O crime aconteceu no Povoado Lagoa Cavada, Zona Rural de Arapiraca.

Os dois suspeitos foram localizados pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. O homem foi preso enquanto saía de uma agência bancária e a adolescente em uma casa na Comunidade da Maré, na Zona Norte.

Com FolhaPress