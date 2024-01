BR-324: acidente entre caminhão e micro-ônibus deixa pelo menos 25 mortos no interior da BA

Um acidente deixou 25 pessoas mortas, na BR-324, na altura de São José do Jacuípe, no norte do estado. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente envolveu um micro-ônibus e um caminhão truck, na noite desse domingo (7). Dos mortos, 22 estavam no micro-ônibus e três estavam no caminhão, segundo informações da TV Bahia.

Foto: Reprodução Internet/Anjos Jacuipenses

O caminhão levava uma carga de mangas. Segundo a PRF, 23 pessoas morreram no local do acidente e duas morreram após serem socorridas para o hospital. Outras seis pessoas ficaram feridas e foram socorridas, inicialmente, para o Hospital de Nova Fátima, e depois transferidas para unidades de saúde em Salvador e Feira de Santana.

Segundo informações da Brigada Anjos Jacuipenses, que participou dos primeiros socorros, entre as vítimas fatais estão 17 mulheres, sendo uma grávida, e sete homens. Ainda segundo a brigada, o micro-ônibus havia saído de Guarajuba, em Camaçari, e seguia para Jacobina, quando ocorreu o acidente.

Da Redação com Correios24h