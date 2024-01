Saiba como solicitar o reenquadramento e os prazos para excluídos do Simples Nacional como o MEI

No Brasil, o registro como Microempreendedor Individual (MEI) oferece diversos benefícios, mas irregularidades podem levar à exclusão do cadastro. Saiba como solicitar o reenquadramento.

Se um MEI é excluído do Simples Nacional, é crucial entender como solicitar o reenquadramento e os prazos envolvidos. Ao optar pelo MEI, o indivíduo garante acesso a benefícios como cobertura pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) e pagamento simplificado de taxas tributárias.

Para manter esses benefícios, é fundamental realizar o pagamento regular do DAS (Documento de Arrecadação do Simples Nacional). Se as taxas não forem pagas conforme o esperado, o MEI pode ser excluído do cadastro nacional, perdendo acesso aos benefícios.

Entretanto, se isso ocorrer, há a opção de solicitar o reenquadramento para retornar ao cadastro como microempreendedor individual.

Confira o guia de como reativar o MEI:

Para voltar a fazer parte do Simples Nacional, é preciso que o microempreendedor quite as pendências que possui;

O processo pode ser feito pelo portal do programa;

Ao entrar na plataforma, será preciso informar o CNPJ da empresa para consultar a situação atual;

Em seguida, o microempreendedor deverá consultar suas pendências e as opções de pagamento disponíveis;

Em alguns casos, é possível realizar o parcelamento da dívida existente;

A quantidade e o valor das parcelas varia de acordo com a pendência atual;

Após finalizar a renegociação, o empreendedor deverá pagar a primeira parcela do acordo;

Só a partir da quitação deste boleto que a renegociação terá validade;

Em seguida, ele poderá realizar a solicitação para ter o cadastro reativado;

O prazo para o pedido em 2024 será encerrado no dia 31 de janeiro;

A solicitação deve ser feita por meio do portal do empreendedor, com o pedido de abertura comum do MEI;

Caso as pendências já estejam quitadas, ele será liberado para realizar o procedimento.

