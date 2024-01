IPVA 2024: Entenda as opções de pagamento com desconto ou parcelamento

Os motoristas brasileiros são anualmente responsáveis pelo pagamento do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) como condição para a circulação de veículos no país. Neste ano, a opção de quitação em cota única oferece um desconto no valor total do imposto.

A cobrança do IPVA é feita individualmente por cada estado. Portanto, tanto o montante a ser pago quanto o desconto oferecido para pagamento à vista variam conforme a localidade em que o veículo está registrado.

Saiba como funcionará o pagamento do IPVA em 2024:

Na maioria dos estados, a tabela de cobranças com o calendário de pagamentos já foi divulgada;

No estado do Piauí, as taxas também já podem ser consultadas pelos cidadãos;

No estado, o contribuinte que realizar o pagamento em cota única receberá um desconto de 15%;

Para tal, ele deverá quitar essa parcela até o dia 31 de janeiro;

Caso opte por realizar o pagamento até o dia 29 de fevereiro, o desconto cai para 10%;

Além disso, o cidadão também terá a opção de realizar o parcelamento do imposto em até três vezes;

Caso escolha dividir, o pagamento da primeira parcela também deverá ser realizada no dia 31 de janeiro;

Já a segunda parcela deverá ser paga no dia 29 de fevereiro;

A terceira e última cota deve ser paga até o dia 29 de março de 2024;

Para realizar o pagamento, o cidadão deverá imprimir o boleto que deve ser emitido no site da Secretaria da Fazenda do estado;

A plataforma está disponível neste link;

No estado, carros com valor venal acima de R$ 150 mil deverão pagar uma taxa de 3%;

Já os demais carros serão cobrados em 2,5%;

Para motos a taxa é de 2%;

Enquanto para os caminhões, a cobrança é de 1%.

Consulte outras informações sobre o pagamento do IPVA em 2024 neste link.

Da Redação com Por Dentro de Tudo