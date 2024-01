Idoso é morto com pés e mãos amarrados; companheira jovem está desaparecida

A Polícia Civil do Paraná investiga a morte de um idoso de 72 anos, que foi encontrado às margens de um rio na cidade de Jataizinho, norte do estado, com pés e mãos amarrados. A companheira do homem, de 22 anos, também está desaparecida.

Foto montagem / UOL

Segundo informações do portal G1, Roque Miguel Bronque era aposentado e tinha três filhos adultos. Ele trabalhava na zona rural, onde morava sozinho, segundo o delegado Huarlei de Oliveira Chaves, da corporação paranaense.

Ainda conforme o delegado, ele possuía bens como casa, terreno, veículo e dinheiro na conta bancária, hipótese essa que a polícia investiga como motivo dele ter sido alvo de criminosos. Recentemente Roque havia comprado uma caminhonete zero quilômetro e demonstrava estar contente pela conquista, conforme os familiares.

Segundo a filha dele, Waleska Basso Bronqueti, o último contato feito com Roque foi na tarde de sexta-feira (6), por mensagem. No dia seguinte, sábado (7), ela foi até a casa do idoso verificar o que poderia ter acontecido. No imóvel, ela percebeu que os objetos estavam revirados, sem o televisor e a caminhonete.

Então, ligou para a polícia relatando o desaparecimento dele. As buscas se iniciaram em seguida.

Sumiço de companheira e linhas de investigação

Logo após terem acionado a Polícia, o corpo de Roque Miguel foi encontrado às margens do rio. As causas da morte continuam sendo apuradas, mas, inicialmente, não foram encontradas marcas de tiros e nem de facadas no corpo do homem. A suspeita da polícia é que ele teria sido amarrado pelos suspeitos e jogado vivo no rio.

Policiais trabalham para tentar encontrar o suspeito ou se há mais pessoas envolvidas na ação, além de entender o porquê ele foi a vítima escolhida. Roque tinha como companheira Claudiane Piedade Machado (22 anos), que também está desaparecida. O sumiço é investigado pela polícia.

Conforme o delegado Huarlei, o idoso pode ter sido vítima de latrocínio, roubo seguido de morte.

Da redação com G1