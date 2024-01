Tosa higiênica para cães previne problemas de pele e promove bem estar aos pets

A distinção entre a tosa comum e a tosa higiênica reside principalmente nos objetivos e áreas específicas em que são aplicadas. A tosa comum é um procedimento mais abrangente, concentrado na redução geral do comprimento da pelagem do animal para atingir um visual específico ou proporcionar alívio térmico em determinadas épocas do ano. Por outro lado, a tosa higiênica tem uma finalidade mais específica, focalizando a limpeza e o cuidado de áreas determinadas do corpo do cão.

A tosa higiênica é recomendada periodicamente, variando conforme a raça, tipo de pelagem e nível de atividade do animal. Em média, pode ser realizada a cada 4 a 6 semanas, embora alguns cães, especialmente os de pelagem longa ou densa, possam necessitar com maior frequência.

Quanto às raças de cães que se beneficiam da tosa higiênica, geralmente são aquelas com pelagem longa ou densa, como poodles, maltês, shih tzus, lhasa apsos, yorkshire terriers, entre outras. Entretanto, mesmo cães de pelagem curta podem requerer a tosa em áreas específicas para manter a higiene adequada.

É fundamental realizar a tosa higiênica com cuidado e precisão para evitar lesões. Idealmente, deve ser executada por um profissional qualificado, como um tosador, utilizando equipamentos apropriados e garantindo a tranquilidade do animal durante o procedimento, a fim de evitar estresse.