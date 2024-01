IML aponta que influencer enterrado em fundos de casa morreu de overdose após relação sexual com adolescente

Um laudo do Instituto Médico Legal do estado de São Paulo confirmou que o youtuber Carlos Henrique Medeiros (26 anos) morreu devido a uma overdose após relação sexual. Jovem foi encontrado morto nos fundos de uma casa em Itapecerica da Serra, interior paulista, no dia 30 de dezembro.

Foto ilustrativa / reprodução: internet

O laudo foi divulgado pela Polícia Civil nessa quinta-feira (11). O delegado Luis Roberto Faria Hellmeister, à frente do caso, afirmou que combinação do uso da droga e o aumento da pressão arterial durante a ejaculação pode ter causado o mal súbito. A perícia identificou 32 mg de cocaína em cada litro de sangue. "O perito nos informou que Carlos Henrique poderia ter morrido até dormindo com a quantidade de cocaína encontrada em seu corpo", esclareceu o delegado em entrevista ao portal UOL.

Renan José (28 anos) e Caroline Mello (24 anos), proprietários do imóvel, haviam sido presos preventivamente por suspeita de homicídio. Eles foram indiciados por ocultação de cadáver e responderão em liberdade, segundo Hellmeister. "É importante divulgar a informação de que eles não mataram a vítima, justamente para evitar algo pior contra o casal. Já tiveram a casa incendiada pela comunidade", alertou.

Resultado da perícia não surpreende o delegado; ele explicou que essa era a principal hipótese desde o início da investigação. "O casal de amigos foi preso por motivos óbvios. Encontramos um corpo enterrado no quintal deles. Mas desde o dia que eu os ouvi, imaginei que pudesse ser uma overdose. Mas só podia afirmar isso com 100% de certeza após o laudo", declarou.

YouTuber era adicto

A família de Carlos Henrique confirmou que jovem era usuário de cocaína: "As irmãs queriam interná-lo. Elas também falaram que ele estava em depressão desde a morte do pai. Às vezes ele falava que queria ser internado e depois desistia", explicou o delegado.

O delegado esclareceu que a versão apresentada pelo casal de amigos é de que Carlos Henrique foi ao banheiro com uma adolescente de 17 anos e manteve relação sexual, com o consentimento dela. "Essa jovem é irmã da Caroline. Ela explicou que, em determinado momento, ele teve um mal súbito e caiu. Foi o que disseram".

O casal de amigos e a adolescente tentaram reanimá-lo por duas horas e meia. O depoimento aponta que o trio tirou o corpo dele do banheiro e levou para a sala. "Eles contam que fizeram massagem cardíaca e respiração boca a boca. Todos estavam em pânico dentro da casa. A adolescente que estava no banheiro com ele pediu para chamar a polícia e a ambulância, mas não foi ouvida", finaliza o delegado.

Da redação com UOL