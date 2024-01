Gambás invadem salas do Senado durante férias dos parlamentares

Durante o recesso parlamentar, os gambás-de-orelha-branca, conhecidos popularmente como saruês, aproveitaram a ausência dos parlamentares para ocupar as salas do Senado.

Foto: Reprodução Internet/Sedurbs

Segundo informações da Coluna do Estadão, as invasões ganharam proporções significativas, levando a Casa a emitir um alerta aos funcionários por meio da intranet. Na primeira página, foi divulgado um comunicado com a pergunta: "Você já avistou um saruê pelo Senado? Descubra como proceder".

O comunicado sobre a presença dos gambás no Senado relata que sete desses animais foram capturados somente na primeira semana de janeiro. Conforme o aviso, um dos locais prediletos dos gambás-de-orelha-branca no Senado é o bloco 17, onde estão localizados a Coordenação de Saúde, o Serviço Médico de Emergência e a Central do Servidor.

Segundo o Estadão, os servidores receberam orientações para acionar a Brigada do Senado caso se deparem com um desses animais. Aqueles que forem capturados são soltos na área verde mais próxima, seguindo as diretrizes do Batalhão de Polícia Militar Ambiental do Distrito Federal.

Da Redação com Estadão