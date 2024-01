Boticário retira do ar campanha com influenciadoras após repúdio de moradores de Caraíva

Associações representativas de empresários e residentes de Caraíva, um vilarejo pertencente a Porto Seguro, no sul da Bahia, expressaram indignação diante da recente campanha do Grupo Boticário intitulada "Floratta Romances de Verão - Intensas em Caraíva".

Os vídeos apresentam as influenciadoras Duda Riedel, Julia Tedesco e Laura Brito como as "Floratta Girls", três amigas solteiras em busca de um romance de verão. Aparentemente, esses vídeos são os primeiros de uma série planejada.

Campanha estrelada por influenciadoras foi cancelada após repúdio de Caraíva (BA). - Reprodução/Instagram

Em resposta à reação negativa, os conteúdos da campanha, divulgados nos perfis de Instagram e TikTok da marca e das influenciadoras, foram removidos. A assessoria de imprensa do Grupo Boticário, ao ser contatada, emitiu uma nota oficial expressando seu respeito pelas belezas naturais de Caraíva e lamentando qualquer desconforto causado à comunidade local durante a realização da campanha. A empresa afirmou que as ações não representam seus valores e relacionamentos construídos ao longo dos anos, enfatizando seu compromisso com ética, transparência e responsabilidade socioambiental.

Em uma nota de repúdio, representantes do Conselho Comunitário e Ambiental de Caraíva (CCAC) e da Associação dos Nativos de Caraíva (ANAC) pediram a suspensão imediata da ação na região, bem como a retirada de qualquer divulgação do evento. Eles também solicitaram a intervenção dos órgãos responsáveis, incluindo o Instituto Chico Mendes (ICMBIO), Ministério Público Federal e Ministério Público Estadual, para tomar medidas conforme a legislação vigente, inclusive aplicação de multas e responsabilidades legais para os envolvidos no Grupo Boticário.

A crítica principal foi direcionada à campanha por supostamente utilizar o nome e as belezas naturais de Caraíva sem um propósito claro, além de prejudicar a imagem da localidade. Tatiana Paixão, proprietária da hospedagem Casa de Paixão Caraíva e conselheira municipal de desenvolvimento e turismo, destacou a surpresa da comunidade diante do que chamou de "reality" não anunciado, ressaltando a importância de um turismo consciente e responsável para a região, que depende significativamente do setor turístico.

Confira o vídeo e a nota:

da redação com informações da Revista Ana Maria