Fim de uma era: transferências bancárias por DOC encerram nesta segunda (15); veja o que muda

A partir das 22h desta segunda-feira (15), encerra-se um capítulo de quatro décadas na história das transações bancárias no Brasil: o Documento de Ordem de Crédito (DOC) deixará de ser oferecido pelos bancos, tanto para pessoas físicas quanto jurídicas, marcando o fim definitivo dessa modalidade de transferência entre instituições financeiras distintas.

O anúncio do encerramento do serviço foi feito pelas instituições bancárias no ano passado, e a data máxima para agendamentos de DOC foi estabelecida até 29 de fevereiro. A partir desse prazo, os bancos finalizarão o processamento dos pagamentos, extinguindo completamente o sistema.

Além do DOC, outra modalidade que deixa de estar disponível a partir das 22h de hoje é a Transferência Especial de Crédito (TEC), uma opção utilizada por empresas para o pagamento de benefícios a funcionários, porém já em desuso.

Nos últimos anos, tanto o DOC quanto a TEC perderam relevância para o Pix, sistema de transferência instantânea do Banco Central, que se destaca por não gerar custos para pessoas físicas. O DOC, criado em 1985, permitia transferências até as 22h, com o pagamento sendo concluído no dia útil seguinte, enquanto transações após esse horário demandavam dois dias úteis para a conclusão.

De acordo com levantamento da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), baseado em dados do Banco Central, as transações por DOC totalizaram 18,3 milhões no primeiro semestre de 2023, representando apenas 0,05% do volume total de 37 bilhões de operações no mesmo período. O DOC ficou significativamente atrás de outras formas de transação, como cheques, TED, boletos, cartão de débito, cartão de crédito e, principalmente, o Pix, que liderou com 17,6 bilhões de operações.

A Transferência Eletrônica Disponível (TED), utilizada majoritariamente para transferência de valores mais expressivos, permanece em vigor. Criada em 2002, a TED possibilita a transferência de recursos entre instituições diferentes até as 17h dos dias úteis, com o tempo de processamento estipulado em até meia-hora.

