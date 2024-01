Idosa coloca cão em estante para protegê-lo de enchente em casa

Uma idosa de 70 anos perdeu quase tudo que tinha dentro de casa na Rua Flávio da Silveira, em Jardim América, na Zona Norte do Rio, depois que a enchente invadiu sua residência na noite de sábado (13). A aposentada Norma de Morais tem dormido no sofá, que ficou completamente encharcado, pois perdeu todos os móveis.

Foto: Arquivo Pessoal

“Estamos tentando arrumar um colchão para ela porque o que tinha se perdeu. Ela está dormindo no sofá por enquanto. Ainda está molhado, mas forramos muitos panos para ela ficar em cima, porque é melhor do que minha mãe ficar no chão”, explica a filha Simone de Morais.

O Rio de Janeiro foi atingido por fortes chuvas desde a noite de sábado até a manhã de domingo (14). Ainda há reflexos nesta segunda-feira (15) e o governador Cláudio Castro estima que há 600 pessoas desabrigadas em todo o estado.

Simone, a mãe e a irmã moram no mesmo quintal. Elas estavam assistindo televisão quando a água começou a invadir as casas. O local que elas moram é próximo ao Rio Acari, que transbordou. “Ela tirou um cochilo, ao levantar para ir ao banheiro e a água já estava na canela dela. Ela começou a gritar e viemos correndo. Foi questão de minutos, só conseguimos pegar os documentos. É de partir o coração, tudo que temos se perder assim, em segundos”, relembra.

“O cachorrinho dela veio nadando no meio da enchente. Ela pegou, colocou panos para ele na estante e ele ficou lá. A estante, inclusive, está de pé ainda nem sabemos como, está apenas escorada na parede”, completa. Simone conta que ninguém na casa conseguiu dormir durante a madrugada de sábado para domingo. Aflitas, tristes e com medo. “Dormimos no parapeito da janela já era de manhã”.

Apenas a televisão, o fogão, os documentos e o cachorro saíram sem danos. As roupas, conforme conta Simone, são quase todas impossíveis de lavar. “Está tudo com um cheiro muito ruim, forte. Estamos com a única roupa que estava no varal porque tinha lavado naquele dia”, afirma a mulher.

“Só conseguimos comer porque o vizinho trouxe uma comida e água já no fim de domingo. As compras se perderam na água. Hoje eu consegui dois quilos de arroz e um frango, é isso que vamos comer”, completa ela.

Uma foto tirada da idosa mostra ela passando um café durante a cheia. Ela acendeu o fogão com um fósforo, para não usar a rede elétrica, e fez uma garrafa de café para tomar enquanto esperava. “Minha mãe não fica sem o cafezinho dela. Agora é forças para recomeçar. Como mamãe diz ‘o importante é que temos saúde’”, destaca Simone.

