Vejam quais são os 10 carros mais roubados no Brasil em 2023

Recentes dados obtidos por meio de um levantamento minucioso realizado pela Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg) apontam para uma significativa queda de até 11,8% na quantidade de crimes relacionados a roubo e furto de carros no Brasil.

Foto: arquivo / SeteLagoas.com.br

A análise também revela detalhes alarmantes sobre o cenário de segurança veicular no país, onde uma média de 1.000 casos de roubos e furtos de veículos é registrada diariamente, de acordo com informações compiladas no Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023.

Uma avaliação apresentada pela CNseg revela os 10 carros mais frequentemente alvo de roubo no Brasil, considerando o período entre janeiro e julho de 2023. Essa lista também é comparada com o mesmo período de 2022, permitindo identificar tendências e preferências dos criminosos.

Veja os 10 carros mais roubados no Brasil (janeiro a julho de 2023):

1. Volkswagen Gol (8.941 roubos)

2. Fiat Uno (6.865 roubos)

3. Chevrolet Onix (4.736 roubos)

4. Chevrolet Corsa (4.399 roubos)

5. Fiat Palio (4.392 roubos)

6. Ford Ka (3.413 roubos)

7. Hyundai HB20 (3.084 roubos)

8. Fiat Siena (3.554 roubos)

9. Fiat Strada (2.300 roubos)

10. Toyota Hilux (2.191 roubos)

No último ano, a modalidade de roubo e furto de carros experimentou um aumento de 8%, totalizando um registro alarmante de 373.225 ocorrências. Uma análise histórica revela uma tendência preocupante de crescimento desses crimes. Em 2021, mais de 300 mil veículos foram vítimas de subtração no país, enquanto no ano anterior esse número alcançou a marca de 299,5 mil veículos.

Os dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023 enfatizam que, em 2022, 60,3% dos veículos subtraídos estiveram envolvidos em casos de furto, enquanto 39,7% foram roubados. Em abordagem relativa, que considera grupos de 100 mil veículos registrados, mostra uma mudança significativa: em 2018, as taxas de roubos e furtos por 100 mil veículos eram similares, mas desde então houve uma queda notável de 47,6% nos roubos e uma diminuição de 19,6% nos furtos.

Análise dos modelos mais visados

O Volkswagen Gol, posicionado como o líder da lista, é um dos carros mais populares no mercado nacional, facilitando a revenda de peças e, consequentemente, atrai a atenção de criminosos que podem desmontar o veículo para comercializar suas partes. Carros mais acessíveis e com alta circulação, como o Chevrolet Onix, também são frequentemente alvos.

Por outro lado, veículos utilitários e robustos, assim como modelos com preços mais elevados, também atraem a cobiça dos criminosos. Outros modelos, como o Fiat Strada, tornam-se visados devido a seu uso em transporte de carga e de objetos roubados de fazendas. Enquanto isso, a Toyota Hilux, uma picape de grande porte e alto valor, torna-se particularmente atraente para os criminosos.

Com O Tempo