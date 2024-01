Feirão Serasa Limpa Nome oferece descontos de até 90% para renegociação de dívidas

O Feirão Serasa Limpa Nome, que começou no dia 30 de outubro de 2023 e vai até 30 de novembro, está oferecendo descontos de até 90% para renegociação de dívidas com empresas parceiras da Serasa.

Para participar, basta acessar o site oficial do Serasa Limpa Nome ou o aplicativo da Serasa e consultar as dívidas que estão negativadas no seu nome. Em seguida, selecione as dívidas que deseja renegociar e escolha a melhor oferta.

Os descontos podem ser aplicados em dívidas de diversos tipos, como cartões de crédito, financiamentos, empréstimos e contas de consumo. Além disso, é possível parcelar o pagamento das dívidas em até 72 vezes.

O Feirão Serasa Limpa Nome é uma oportunidade para quem está com o nome sujo na praça de limpar o seu histórico de crédito e voltar a ter acesso a linhas de crédito e outros serviços financeiros.

Para participar do Feirão Serasa Limpa Nome, basta seguir os seguintes passos:

Acesse o site oficial do Serasa Limpa Nome ou o aplicativo da Serasa.

ou o aplicativo da Serasa. Faça login ou cadastre-se.

Consulte as dívidas que estão negativadas no seu nome.

Selecione as dívidas que deseja renegociar.

Escolha a melhor oferta.

Efetue o pagamento da dívida.

Para participar do Feirão Serasa Limpa Nome, você precisará dos seguintes documentos:

RG ou CNH

CPF

Comprovante de residência

Comprovante de renda

Ao participar do Feirão Serasa Limpa Nome, é importante tomar alguns cuidados, como:

Leia atentamente as condições do acordo antes de fechar.

Verifique se a empresa com a qual você está negociando é confiável.

Guarde o comprovante do acordo.

