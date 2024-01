Sessenta estudantes obtêm pontuação máxima na redação do Enem

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou que 60 participantes conquistaram a pontuação máxima na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2023.

Foto: Reprodução Internet

Na edição anterior, em 2022, apenas 18 candidatos alcançaram a nota máxima.

Os dados revelam que, dentre os 60 alunos, apenas quatro provêm da rede pública de ensino, representando 40% do total de estudantes que realizaram o exame nacional.

Tema Segundo o diretor de Avaliação da Educação Básica do Ministério da Educação, Rubens Lacerda, o aumento no número de notas mil na redação se deve principalmente ao tema abordado: os desafios para enfrentar a invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil.

"Foi um tema socialmente relevante e amplamente discutido. Isso possibilitou que as pessoas abordassem esse assunto com uma certa fluidez, o que contribuiu para o aumento das notas mil este ano."

Da Redação com Agência Brasil