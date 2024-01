'Celular Seguro' completa um mês com 12 mil alertas de bloqueios por roubo, furto ou perda

O programa federal “Celular Seguro” completou um mês nesta sexta-feira (19). Lançado em 19 de dezembro do ano passado, o aplicativo já atingiu a marca de 12 mil alertas de bloqueios referentes a perda, roubo ou furto de aparelhos.

Foto: Reprodução/ Internet

Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, entre o dia do lançamento e às 10h30 desta sexta, a plataforma acumulou 1,2 milhão de usuários e 950 mil telefones cadastrados em todo o país.

O principal motivo para os bloqueios foram: roubo (5.496), furto (3.965), perda (2.529) e outros (601). O estado que mais aderiu à iniciativa federal foi São Paulo, com 3.288 cadastros. Em seguida aparecem Rio de Janeiro (1.567), Bahia (940), Pernambuco (904) e Minas Gerais (778).

O programa “Celular Seguro” permite que as vítimas de roubo, furto ou perda de celulares bloqueiem os aparelhos, a linha telefônica e os aplicativos bancários de forma rápida e fácil. Para isso, basta baixar o aplicativo no celular ou acessar o site do programa.

O Ministério da Justiça e Segurança Pública avalia que o programa tem sido um sucesso e que tem contribuído para reduzir o número de roubos e furtos de celulares no país.

Números do programa ‘Celular Seguro’:

1.234.718 usuários cadastrados

954.278 telefones cadastrados

818.850 pessoas de confiança cadastradas

12.591 alertas de bloqueio

Da redação

Fonte: Itatiaia