Tragédia: mãe e filha perdem a vida ao tentar resgatar veículo durante enxurrada; veja vídeo

Na última sexta-feira (19), Limeira (SP) foi palco de uma trágica ocorrência, resultando na perda de duas vidas. Uma mãe, Joana Isidora de Melo, de 70 anos, e sua filha, Josicleide Joana dos Santos, de 35 anos, perderam a vida afogadas enquanto tentavam retirar um carro arrastado pela enxurrada.

Foto: Reprodução Internet/Vídeo Câmera Segurança

O incidente aconteceu na Rua Pedro Targino da Silva, no bairro Las Palmas. Conforme informações da prefeitura, as vítimas tentaram evitar que o veículo fosse levado pela água, segurando-o, mas acabaram ficando presas debaixo dele.

Câmeras de segurança mostram moradores correndo para tentar ajudar mãe e filha, de 70 e 35 anos respectivamente, que morreram afogadas durante o temporal. Veja vídeo:

Mãe e filha morrem afogadas ao tentar retirar carro de enxurrada em Limeira



Duas mulheres morreram afogadas em uma enxurrada durante a chuva que caiu em Limeira (SP), no início da noite desta sexta-feira (19). Elas eram mãe e filha e tinham 70 e 35 anos. pic.twitter.com/NtkvSjVtoa — Sete Lagoas.com.br (@SeteLagoas) January 20, 2024

O policial militar Jorge Barbosa, que atendeu a ocorrência, relatou: "A Josicleide tentou segurar o veículo, o veículo passou por cima dela e ela ficou presa embaixo do veículo. A mãe, na tentativa de salvar a filha, acabou sendo arrastada também para baixo do veículo. Ambas ficaram presas lá e, pelo volume de chuva que caiu no momento da ocorrência, as duas acabaram se afogando e vindo a óbito no local."

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado por volta das 17h53, confirmando o falecimento das duas mulheres. O Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar e a Polícia Civil também prestaram apoio na ocorrência, com a última realizando perícia no local.

Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Limeira. A comunidade lamenta profundamente a triste perda e se solidariza com familiares e amigos das vítimas.

Da Redação com G1