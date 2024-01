Imposto de Renda 2024: Lista expandida dos contribuintes que pagarão mais

Representante dos auditores fiscais da Receita Federal, a Unafisco, propõe a tributação para aqueles que recebem dois salários mínimos ou mais. A justificativa baseia-se no aumento do salário mínimo nacional em 2024, atingindo R$ 1.412. Com a correção de 10,16%, os rendimentos de quem ganha dois salários subiram de R$ 2.640 em 2023 para R$ 2.824 neste ano. O presidente da Unafisco, Mauro Silva, argumenta que essa mudança prejudica quem tem renda mais baixa, defendendo a necessidade de atualização da tabela do Imposto de Renda.

Imagem ilustrativa

A correção do salário mínimo impacta diretamente a faixa de renda anteriormente isenta, de acordo com a Unafisco, que defende a correção integral da tabela do IR pela inflação, com recomposição do IPCA desde 1996. Com base na tabela do IRPF de 2024, ficam isentos aqueles com renda de até R$ 2.112 por mês, podendo adicionar uma parcela bônus de R$ 528,00, totalizando R$ 2.640, equivalente a dois salários mínimos de 2023.

Mauro Silva destaca que o aumento de 10,16% no salário mínimo em 2024 elevou os ganhos para quem recebia até dois salários mínimos no ano anterior, agora totalizando R$ 2.824. Com a correção da tabela, as cobranças mensais seriam:

Para quem ganha até 2 salários por mês (R$ 2.824): recolheria R$ 13,80 de imposto mensalmente.

A Unafisco alerta que a defasagem também afeta aposentados e pensionistas do INSS, com reajuste de 10,16% em 2024. A organização destaca que o governo está penalizando os de menor renda e destaca a importância de corrigir a tabela do IRPF para refletir a realidade da inflação. A nova tabela de contribuição do INSS é usada como referência para os descontos automáticos feitos na conta salário do trabalhador, com descontos progressivos para quem ganha acima do piso.

Da Redação com Por Dentro de Tudo