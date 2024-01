Turistas descobrem câmera escondida em quarto de resort em Pernambuco

A Polícia Civil de Pernambuco abriu um inquérito para investigar a instalação de uma câmera de vídeo em frente à cama de um flat em um resort na praia de Muro Alto, em Porto de Galinhas, no município de Ipojuca. Um casal de turistas de São Paulo que se hospedou no local entre os dias 13 e 17 deste mês descobriu o equipamento. Eles prestaram queixa na última terça-feira (16/1), mas ainda não foram ouvidos formalmente. A ocorrência está sendo investigada como crime de "registro não autorizado de intimidade sexual" (Art. 216-b do Código Penal), com pena de detenção de seis meses a um ano, além de multa.

Imagem: Por Dentro de Tudo

Como aconteceu

O casal percebeu a presença da câmera quando notou que uma tomada ao lado da cama não permitia o acesso de nenhum conector. Ao investigar, encontraram uma câmera oculta dentro da tomada, focalizando a cama de casal de forma discreta.

“As vítimas estavam hospedadas em um condomínio em Muro Alto e descobriram uma câmera dentro da tomada, que focava exatamente em frente a cama de casal. As investigações já foram iniciadas e o casal será intimado para prestar depoimento de forma remota, já que eles já retornaram para São Paulo, após prestarem queixa”, comentou uma fonte da Delegacia de Porto de Galinhas em entrevista exclusiva ao Diario de Pernambuco.

O casal já voltou para São Paulo, mas será intimado a prestar depoimento de forma remota. O proprietário do imóvel foi ouvido e negou a instalação do equipamento. A polícia pretende ouvir os responsáveis pela empresa responsável pela administração do empreendimento.

A câmera foi apreendida e encaminhada ao Instituto de Criminalística para identificar quem recebia as imagens captadas no quarto do resort. A polícia não descarta a possibilidade de outras vítimas e está investigando as circunstâncias da instalação do equipamento.

Processo

Em entrevista ao g1, o advogado do casal, Roque Henrique Campos, informou que a administração do resort ofereceu aos turistas outro quarto, mas eles optaram por continuar no mesmo flat, já que iam embora no dia seguinte, e tomaram a precaução de colocar um papel em frente à câmera.

Segundo o jurista, a polícia ligou para o casal na quarta-feira (17/1), pedindo a presença deles para fazerem uma perícia no flat. Mas eles explicaram que já estavam no Aeroporto Internacional do Recife e embarcaram de volta para São Paulo.

O casal não foi informado sobre o conteúdo encontrado no dispositivo pela polícia. Medidas judiciais serão tomadas para garantir a confidencialidade das imagens. Os turistas avaliam processar a empresa que administra o resort e a plataforma de reserva Booking, pela qual contrataram a hospedagem.

Da Redação com Por Dentro de Tudo