Desemprego cai para 7,8% em 2023, o menor nível desde 2014

O desemprego no Brasil caiu para 7,8% em 2023, de acordo com dados divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) nesta quarta-feira (31). Este é o menor nível para um ano desde 2014.

Foto: Reprodução/ Internet

No quarto trimestre de 2023, a taxa de desocupação ficou em 7,4%, após registrar 7,7% nos três meses anteriores.

O resultado é positivo para o mercado de trabalho brasileiro, que vem mostrando recuperação nos últimos meses. A queda do desemprego é resultado de uma série de fatores, incluindo o crescimento da economia, a geração de empregos formais e a redução do número de pessoas procurando trabalho.

No entanto, analistas do mercado financeiro projetam que a atividade econômica deve desacelerar em 2024. Isso pode levar a uma menor criação de empregos no próximo ano.

Apesar disso, o nível de desemprego ainda é elevado no Brasil. De acordo com o IBGE, havia 12,6 milhões de pessoas desocupadas no país em 2023.

Da redação

Fonte: Agência Brasil