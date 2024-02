ANEEL anuncia continuidade da bandeira verde para fevereiro

A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) divulgou hoje (26/1) que a bandeira tarifária verde será mantida no mês de fevereiro. Isso significa que não haverá custos adicionais nas contas de energia elétrica. A sinalização verde está em vigor desde abril de 2022 devido às condições favoráveis na geração de energia hidrelétrica em todo o país, marcando 22 meses consecutivos de acionamento da bandeira verde.

Foto: Reprodução Internet

O diretor-geral da Agência, Sandoval Feitosa, enfatizou o cenário positivo para a produção de energia no país. "Com a expansão significativa na geração, especialmente a partir de fontes renováveis e limpas, alcançamos 22 meses consecutivos com a bandeira verde ativa. Isso é um sinal muito positivo para o país e reflete as condições favoráveis na geração de energia", acrescentou Feitosa.

A ANEEL realiza monitoramento mensal e projeções para o acionamento das bandeiras, que são aplicáveis a todos os consumidores do Sistema Interligado Nacional (SIN), uma rede de transmissão de energia elétrica que conecta as usinas aos consumidores. O mecanismo das bandeiras tarifárias, implementado desde 2015, tem o propósito de demonstrar o custo real da geração de energia.

Da Redação com Agência Brasil