Mais de 4,3 milhões de aposentados e pensionistas serão notificados para prova de vida

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou que está convocando 4.351.557 aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios de longa duração para realizar a prova de vida, procedimento necessário para garantir a continuidade dos benefícios.

Foto: Divulgação

Desde 2023, o INSS é responsável por verificar a vida dos beneficiários por meio do cruzamento de informações com outros órgãos, utilizando diversos critérios estabelecidos pela instituição.

Entretanto, cerca de 4,3 milhões de beneficiários nascidos nos meses de janeiro, fevereiro e março não foram localizados em nenhuma base de dados disponível pelo INSS. Por isso, eles estão sendo notificados através do aplicativo Meu INSS, pelo telefone 135 ou por meio de comunicação bancária.

O INSS orienta que os beneficiários que receberem a notificação realizem a prova de vida por meio do aplicativo ou site Meu INSS, em agências bancárias ou em uma agência do INSS. Caso a prova de vida não seja realizada dentro de 60 dias após a notificação, o pagamento do benefício poderá ser bloqueado.

Formas de comprovação

O INSS aceita diferentes registros como prova de vida. São eles:

acesso ao aplicativo Meu INSS com o selo ouro ou outros aplicativos e sistemas dos órgãos e entidades públicas que possuam certificação e controle de acesso, no Brasil ou no exterior;

contratação de empréstimo consignado, efetuado por reconhecimento biométrico;

atendimento presencial nas agências do INSS ou por reconhecimento biométrico nas entidades ou instituições parceiras;

realização de perícia médica, por telemedicina ou presencial;

atendimento no sistema público de saúde ou na rede conveniada;

vacinação;

cadastro ou recadastramento nos órgãos de trânsito ou segurança pública;

atualizações no CadÚnico – quando for efetuada pelo responsável pelo grupo;

votação nas eleições;

emissão/renovação de passaporte, carteira de motorista; carteira de trabalho; carteira de identidade e alistamento militar;

declaração de Imposto de Renda, como titular ou dependente.

Da Redação com g1