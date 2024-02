A nova política de armazenamento de mensagens no WhatsApp já está em vigor desde a última terça-feira (30). Os arquivos de backup do aplicativo agora consomem espaço no Google Drive, ao contrário da prática anterior em que o armazenamento era ilimitado e gratuito.

Foto: Reprodução Internet

Com essa alteração, o backup no WhatsApp deixou de ser ilimitado sem custos, e os usuários precisarão monitorar o espaço disponível no Google Drive. De acordo com informações no site oficial do WhatsApp, "nos próximos meses, ao optar por realizar o backup das suas conversas no WhatsApp em um dispositivo Android, o backup será feito conforme o limite de armazenamento da sua Conta do Google".

Isso significa que, se o usuário precisar de mais espaço para armazenar seus arquivos e conversas, será necessário adquirir um pacote com maior capacidade de armazenamento oferecido pelo Google Drive. O mensageiro informa que "se atingir o limite de armazenamento, será necessário liberar espaço na sua Conta do Google para retomar o backup das suas conversas do WhatsApp".

Os usuários foram informados de que receberiam um aviso sobre essa mudança, no entanto, até o momento, nenhum aviso foi emitido. Portanto, é essencial que os usuários estejam atentos ao uso do espaço de armazenamento gratuito. O Google Drive já conta com uma seção separada para os arquivos do WhatsApp na categoria "Outros", uma mudança aplicável apenas aos usuários do WhatsApp para Android.

Atualmente, o espaço gratuito oferecido pelo Google Drive é de 15GB. Caso o armazenamento exceda esse limite, os usuários terão que optar por um dos planos pagos disponíveis, começando em 100GB por R$ 8 por mês. Para evitar a ocupação total do plano gratuito, é aconselhável desativar o backup de vídeos enviados e recebidos no mensageiro. Isso pode ser feito acessando o menu "Configurações", selecionando a opção "Conversas" e desmarcando a opção de vídeos em "Backup das conversas". No entanto, ao ativar essa opção, será necessário usar a ferramenta de transferência do WhatsApp ao trocar de dispositivo. A transferência automática continuará ocorrendo para fotos, mensagens de voz, documentos e conversas.

Da Redação com Edital Concursos