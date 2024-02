A Nova Fase da Operação Escudo foi implementada para localizar e capturar os responsáveis pela morte do policial das Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota). Samuel Wesley Cosmo foi baleado no rosto na última sexta-feira (2) em Santos. Até o momento, a operação já contabilizou seis mortes em confrontos com as forças policiais.

Foto: Reprodução Internet/G1

Em comunicado, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP) informou que as polícias Civil e Militar estão empenhadas na identificação dos criminosos. No mesmo dia do assassinato de Cosmo, três suspeitos, dois de 24 anos e um de 22, foram detidos na Rodovia Anchieta-Imigrantes, próximo a Cubatão. Contudo, não é possível afirmar se estão relacionados à morte do policial.

Dentro do veículo dos criminosos, foram encontrados uma pistola calibre 9mm municiada, vários cartões bancários, quatro celulares e um comprovante de transferência bancária de R$ 96 mil.

A SSP-SP relatou que, durante o final de semana, ocorreram quatro casos de morte decorrente de intervenção policial (MDIP) na região. Em uma dessas ocorrências, na Vila dos Criadores em Santos, foram registrados três óbitos, com os suspeitos ainda não identificados.

A Secretaria informou que, nas outras três ocorrências, houve uma morte cada. Os envolvidos foram identificados e tinham registros por tráfico de drogas, furtos e roubos.

O incidente ocorreu durante um patrulhamento de rotina na Praça José Lamacchia, no bairro Bom Retiro. O policial foi socorrido para a Santa Casa de Santos (SP), mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo a SSP-SP, uma nova fase da Operação Escudo foi iniciada na região com o objetivo de identificar e prender os suspeitos. A quantidade de criminosos envolvidos no atentado contra o policial não foi divulgada.

Um vídeo obtido pelo g1, gravado por uma câmera corporal, mostra o momento em que o soldado da Rota foi baleado no rosto durante o patrulhamento no bairro Bom Retiro.

O governador Tarcísio de Freitas confirmou a morte do PM através do 'X' [antigo 'Twitter'], expressando pesar pela notícia. Ele assegurou que os responsáveis pelo crime serão identificados e presos, oferecendo solidariedade aos familiares e amigos de Samuel.

Da Redação com G1