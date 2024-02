Carnaval: Vai viajar? Saiba quais são as infrações mais sérias da CNH

Com a chegada do período momesco muita gente pega seu veículo para dar uma esticada para curtir o Carnaval. Porém alguns cuidados devem ser tomados para que seu lazer seja o melhor possível, e aqui listamos algumas infrações de trânsito que podem doer no seu bolso. Portanto, tenha o cuidado necessário para não ser multado.

Foto: Reprodução Internet/Freepick

A segurança de todos no trânsito depende do estrito respeito às normas estabelecidas. As infrações de trânsito são instrumentos que visam desencorajar práticas inadequadas, e algumas delas são consideradas particularmente graves, acarretando não apenas penalidades financeiras, mas também repercussões mais sérias para a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) dos condutores. Neste artigo, examinaremos as infrações mais sérias da CNH e suas consequências.

Ultrapassagem em Locais Proibidos: Executar ultrapassagens em áreas proibidas é uma infração que não só coloca em perigo o condutor, mas também os demais usuários da via. As penalidades incluem multas, pontos na CNH e possíveis ações administrativas. Dirigir Sob Efeito de Álcool: Operar um veículo sob a influência de álcool é uma das infrações mais graves, sujeita a penalidades rigorosas. Além da multa e dos pontos, o condutor pode ter a CNH suspensa, sendo necessário participar de cursos de reciclagem e até mesmo enfrentar processos judiciais. Excesso de Velocidade: O excesso de velocidade, uma infração comum, não apenas representa riscos à segurança, mas também pode resultar em multas substanciais e pontos na CNH. Em casos extremos, pode levar à suspensão da carteira, dependendo da velocidade excedida. Fuga do Local do Acidente: Abandonar o local de um acidente é considerado uma infração grave, especialmente se houver vítimas. Além da multa e dos pontos na CNH, o condutor pode enfrentar penalidades mais severas se não prestar socorro às vítimas. Uso do Celular ao Volante: O uso do celular durante a condução é uma infração que se tornou mais comum. Além da multa e dos pontos na CNH, a atenção à via é comprometida, aumentando o risco de acidentes.

As infrações graves, além do impacto financeiro, podem resultar na perda de pontos na CNH. Acumular pontos em um período determinado pode levar à suspensão temporária ou até mesmo à cassação da habilitação. A recuperação da CNH suspensa geralmente requer a participação em cursos de reciclagem.

Conduzir um veículo exige responsabilidade e respeito às normas de trânsito. As infrações mais sérias da CNH não só representam desafios financeiros, mas também têm implicações diretas na segurança viária e na própria habilitação do condutor. A conscientização sobre as consequências dessas infrações é fundamental para promover um trânsito mais seguro e responsável. Esteja ciente das normas, evite infrações graves e contribua para a segurança de todos nas vias.

Da Redação com Portal TN