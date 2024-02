Prova vida de INSS: entenda o que é, quem precisa realizar, e como fazer

O INSS está realizando a prova de vida para beneficiários em todo o país, notificando aqueles que não foram localizados em suas bases de dados. A notificação é feita via aplicativo Meu INSS, Central 135 ou banco onde o benefício é recebido. Após receber a notificação, o segurado tem 60 dias para realizar a prova de vida, caso contrário, o pagamento pode ser bloqueado.

Foto: Gov.br

Desde janeiro de 2023, os beneficiários não precisam mais ir ao banco para realizar a prova de vida anual. O INSS utiliza informações de diversas fontes para verificar se os segurados estão vivos, como acesso ao aplicativo Meu INSS, contratação de empréstimos consignados por reconhecimento biométrico, entre outros.

Para servidores públicos federais inativos e pensionistas da União, a prova de vida é realizada nos aplicativos Sougov.br e Gov.br ou na agência bancária onde o pagamento é feito, no mês de aniversário do beneficiário.

Veja o passo a passo para fazer a prova de vida pela internet:

Entre no Meu INSS

Informe seu CPF e senha

Clique em "Do que você precisa?" e escreva "Prova de vida"

Caso tenha biometria coletada no TSE ou Denatran, será possível fazer a prova de vida digital em conjunto com o aplicativo Gov.br.

Caso não tenha biometria, não será possível realizar a prova de vida pelo Meu INSS

Para quem tem a biometria, haverá instruções para fazer o reconhecimento facial. Com o procedimento feito, clique em "Ok" e aparecerá uma mensagem dizendo que a prova de vida foi autorizada.

Posso fazer a prova de vida no banco?

Sim, mas o procedimento não é mais obrigatório, pois cabe ao INSS comprovar que o segurado está vivo. Se quiser, o beneficiário pode ir presencialmente a uma agência da Previdência Social ou então ao banco onde recebe o pagamento.

Há também a possibilidade de a comprovação ser feita por meio de um procurador cadastrado no INSS, caso o segurado não possa comparecer presencialmente por doença, internação ou dificuldade de locomoção.

O que vale como comprovante

Acessar o aplicativo Meu INSS ou apps que tenham certificação e controle de acesso

Atendimento em Agência da Previdência Social

Receber pagamento de benefício com biometria

Fazer empréstimo consignado com biometria

Fazer atualizações no Cadastro Único (CadÚnico)

Os segurados ainda podem realizar a prova de vida presencialmente, em agências bancárias e unidades do INSS

Qual é a data para fazer a prova de vida:

O INSS tem dez meses, a partir da data de aniversário do segurado, para obter a comprovação. Se não conseguir, o órgão notifica o beneficiário por meio do aplicativo Meu INSS, da Central 135 ou por comunicado do banco para que realize, em até 60 dias, algum dos procedimentos que constam no cruzamento de dados.

Caso o procedimento não seja feito, o INSS enviará um servidor ao endereço que consta no cadastro do segurado para a realização da prova de vida. Por isso, o beneficiário deve manter seus dados atualizados pelo aplicativo ou pelo site Meu INSS.

Se não obtiver sucesso, o instituto notificará o beneficiário e bloqueará o pagamento por 30 dias. Neste período, o segurado pode realizar a prova de vida na rede bancária, usando a biometria em um caixa eletrônico ou indo presencialmente a uma agência do INSS.

Caso ainda não haja a comprovação de vida, o benefício será suspenso após 30 dias. A permanência da suspensão por seis meses levará ao cancelamento da renda previdenciária.

Da redação com Folhapress