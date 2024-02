Nova campanha Brahma presenteia foliões com celulares no carnaval: 'Perder, Perdeu'

A Brahma lança sua audaciosa e surpreendente campanha de marketing para o Carnaval com o slogan "O melhor celular do mundo por quatro dias". A cervejaria está presenteando 800 foliões nas cidades de Salvador e Rio de Janeiro com celulares. A novidade já se tornou viral nas redes sociais.

Foto: Twitter @BrahmaCerveja /Reprodução

Em um vídeo promocional cheio de referências aos grandes lançamentos da Apple, a marca apresentou o "Brahma Phone". De acordo com a Brahma, trata-se de um celular que não traz inovação nem tecnologia, apenas simplicidade, tudo o que é necessário para o Carnaval. Ele inclui GPS, capacidade de fazer chamadas e enviar mensagens, um aplicativo de transporte e vem com o Zé Delivery, uma plataforma da marca, pré-instalada.

O smartphone, de cor vermelha, é um modelo intermediário da Positivo, o Twist 5 Pro, com tela de 6.26 polegadas, câmera de 8MP e memória de 64GB. Segundo a Brahma, o celular é uma solução para um "problema sem solução: perder o celular no Carnaval". E, de acordo com a marca, "se perder, perdeu". Nada será cobrado do folião.

A ação foi realizada apenas nas áreas onde a Ambev, proprietária da Brahma, patrocina o Carnaval de rua. Serão distribuídos 200 celulares no Rio de Janeiro, 200 em Salvador e o restante via Zé Delivery, por meio de um sistema de compensação de pontos.

Da Redação com O Tempo