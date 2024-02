Carnaval: Veja como se proteger de bebidas falsificadas

Com a folia do Carnaval se aproximando, a alegria toma conta das ruas. Para muitos foliões, a festa também inclui o consumo de bebidas alcoólicas. No entanto, é preciso ter cuidado para não cair em armadilhas e consumir produtos falsificados, que podem colocar a saúde em risco.

Foto: Reprodução/ Internet

Preços baixos: desconfie!

Ofertas tentadoras com preços muito abaixo do mercado podem ser um sinal de alerta. Desconfie de doses de whisky ou outras bebidas a preços irrealisticamente baixos, pois podem ser falsificadas e conter ingredientes nocivos à saúde.

Nível do líquido: atenção aos detalhes

As garrafas de bebidas originais possuem um nível de líquido padronizado. Se encontrar uma garrafa "lacrada" com o nível muito alto ou baixo, desconfie. Isso pode indicar que a bebida não é original ou que a garrafa já foi aberta e adulterada.

Lojas de confiança: priorize a segurança

Para evitar problemas, procure comprar suas bebidas em supermercados ou distribuidoras de confiança. Opte por ambulantes credenciados pelas autoridades e evite comprar de vendedores desconhecidos ou em locais сомнительными.

Cheiro forte: um sinal de alerta

Bebidas falsificadas frequentemente apresentam um cheiro forte e desagradável de álcool, facilmente perceptível. Se sentir um odor estranho na sua bebida, o melhor é descartá-la e não se arriscar.

Lacres e rótulos: examine com atenção

Destilados como whiskies e gins geralmente possuem o selo do Imposto sobre o Produto Industrializado (IPI) colado na tampa. A ausência do selo pode indicar falsificação ou contrabando. Além disso, examine o rótulo da lata ou garrafa com cuidado, buscando por erros de português ou outros defeitos que indiquem adulteração.

Da redação

Fonte: Itatiaia