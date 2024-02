Preço do etanol sobe em 20 estados e atinge R$ 3,55 por litro, diz ANP

O preço médio do etanol hidratado subiu em 20 estados e no Distrito Federal na semana passada, segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). O aumento foi de 4,11%, passando de R$ 3,41 para R$ 3,55 por litro.

Foto: Reprodução/Internet

Em São Paulo, principal estado produtor e consumidor de etanol, o preço médio subiu 4,02%, de R$ 3,23 para R$ 3,36. A maior queda na semana foi registrada em Rondônia, de 2,68%, com o preço passando de R$ 4,85 para R$ 4,72.

Consumo em alta e perspectiva de novos aumentos

O CEO da Raízen, Ricardo Mussa, avalia que há espaço para o aumento do consumo de etanol no país, assim como para a alta dos preços do biocombustível nos próximos meses. Segundo ele, o preço mais baixo do etanol e a competitividade frente à gasolina têm contribuído para elevar a demanda.

Mussa também acredita que há espaço para aumento do valor cobrado pelo etanol, em função da alta procura. "O quanto mais tivermos de consumo de etanol vai determinar até qual patamar irá a alta do preço", disse ele.

Raízen registra lucro líquido recorde

A Raízen registrou lucro líquido ajustado de R$ 754,4 milhões no terceiro trimestre do ano-safra 2023/24, uma alta de 195% em relação ao mesmo período do ano anterior. A receita líquida no trimestre caiu 3,1%, para R$ 58,49 bilhões.

Ao longo do trimestre, a Raízen processou 18,8 milhões de toneladas de cana-de-açúcar, volume 36,2% maior que o de igual período de 2022. O mix de produção foi de 50% de açúcar e 50% etanol, ante proporções de 48% e 52%, respectivamente, um ano antes.

Mussa classificou o trimestre como um "dos melhores resultados da história" da empresa. "Em renováveis e açúcar, batemos recorde de moagem com substancial recuperação da produtividade. Temos comercializado nosso açúcar em um novo patamar de preços com importante melhora nos resultados", disse ele.

Da redação com Agência Brasil