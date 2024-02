Dengue: Brasil registra meio milhão de casos prováveis apenas em 2024

O Brasil reportou 512.353 casos prováveis de dengue somente no ano de 2024. Conforme a atualização mais recente do Painel de Monitoramento das Arboviroses nesta segunda-feira (12/2), foram confirmados 75 óbitos pela doença neste ano, enquanto outros 123 ainda estão em fase de investigação.

Foto: Reprodução Internet

Em janeiro, os casos totalizaram 462.750, um número quatro vezes maior em comparação ao mesmo período do ano anterior, que registrou 93.298 casos.

Com 64.403 casos prováveis, o Distrito Federal lidera o ranking de incidência da doença proporcionalmente ao tamanho da população. Segundo o Painel, em Brasília, o coeficiente de incidência é de 2.286,2 casos a cada 100 mil habitantes. A unidade da federação com mais casos é Minas Gerais, com 171.769 ocorrências.

A faixa etária mais impactada pela doença até o momento é de 30 a 39 anos, representando mais de 100 mil casos entre os 500 mil registrados. O levantamento também revela que a dengue teve maior incidência entre as mulheres, abrangendo 54,9% das ocorrências.

Da Redação com EM